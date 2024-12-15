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陸委會封殺令 雙城論壇上海團員不予置評

台灣新聞組／台北15日電
雙城論壇上海踩線團第2批16人14日抵台。（記者林俊良／攝影）
雙城論壇上海踩線團第2批16人14日抵台。（記者林俊良／攝影）

雙城論壇兩支上海先遣團昨已抵台，對陸委會封殺上海市台辦主任金梅、媒體記者等11人，北市府知情人士說，抵台的陸方官員不願評論民進黨政府，認為「如果反應，民進黨就能拿到話柄；如果沒話講，好像被民進黨扳回一城」，決定不隨之起舞。

雙城論壇17日登場，首批4人先遣團前天由上海市台辦副主任李驍東率領抵台，昨天第二批16人也抵達，負責勘查行程、住宿飯店和會場。

面對藍綠政治角力，上海團依慣例不受訪，希望把政治味降到最低；許多大陸民眾得知金梅等人遭封殺，上海團依然成行，罵聲不斷，認為丟了陸方的臉，還唾面自乾。

台北市前市長郝龍斌說，在整個中共體制，台辦主任層級並不高；不讓陸媒到台灣採訪雙城論壇，也是很荒謬的事。他質疑，台灣不是一直強調是個民主自由的國家嗎？怎麼會要求比大陸還嚴格，這反而是給大陸很好的統戰機會。

北市府知情人士說，陸委會掐著別人的脖子，不批准部分陸方人員來，但雙城論壇行之有年，定位成城市間的事務，陸方官員不至於被激怒或過多回應，也預期民進黨會設下許多阻礙。

國民黨北市議員秦慧珠另爆料，近期她到上海參訪，聽說幾個上海市行政區長上月本要來台參訪，同樣被陸委會「打掉」；她批這次雙城論壇，陸委會擺明以行政程序刁難，「今年6月上海台辦前主任鍾曉敏就曾來台，為何現在的主任金梅不能來？」但她說，當時在上海未追問是哪些區長不能來。

陸委會昨晚表示，「近期尚無收到區長申請」。

國民黨主席朱立倫說「真的要減少誤會和衝突」，交流對話對兩岸關係絕對正面，不該製造障礙，民進黨和陸委會卻做很多小動作，阻礙兩岸交流，傷害兩岸基本互信；雙城論壇後，18日前總統馬英九帶學員赴陸訪問，希望透過正面交流，讓兩岸互相了解，減少誤會及衝突。

雙城論壇 民進黨 國民黨

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