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封殺上海台辦主任？ 台陸委會：抗議「懲獨22條」

記者陳政錄／台北即時報導
上海市台辦新任主任金梅此次傳出無法來台，可能與陸委會抗議大陸發布「懲獨22條」，和嚴審中共涉台官員來台，要求與台灣政府進行對話有關。（記者謝守真／攝影）
上海市台辦新任主任金梅此次傳出無法來台，可能與陸委會抗議大陸發布「懲獨22條」，和嚴審中共涉台官員來台，要求與台灣政府進行對話有關。（記者謝守真／攝影）

台北上海雙城論壇17日舉辦在即，但傳出本要隨團的上海市台辦新任主任金梅及9位大陸媒體記者遭審核不過，陸委會13日午間做出回應，雖未明言提及金梅能否來台一事，但稱因大陸發布「懲獨22條」影響兩岸正常交流，「對於中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與台灣民選政府溝通對話」。

據陸委會回應內容，就媒體報導和台北市長蔣萬安及台北市政府對於陸委會處理上海訪團來訪一事，陸委會說，在中共加強對台文攻武嚇的情況下，國際社會持續關切台海與區域的嚴峻局勢之際，政府對於專案申請案件必須考量整體情勢，依照「關聯性、專業性與必要性」進行審酌。

陸委會接著說，在國台辦公布「懲獨22條」，並設立舉報專線等極不友善的行為後，嚴重影響兩岸正常交流互動，並對台在陸與赴陸國人構成嚴重人身安全風險，台政府不可能坐視不管，除積極呼籲國人審慎評估赴陸風險之外，「對於中共涉台系統重要官員來台，都會嚴格審查，以表達抗議和不滿，並要求與台民選政府溝通對話」。

陸委會最後表示，有關上海媒體團來台一事，政府認為此團與論壇舉辦的關聯性並不高，且目前陸媒在台駐點記者共計有8家、12人，已可充分進行採訪事宜。

雖陸委會回應內容未明文提及金梅能否來台一事，但金梅為上海台辦主任，屬於「中共涉台系統重要官員」，是否成為台方抗議大陸「懲獨22條」的祭旗對象受到關注。

事實上，陸委會阻擋上海台辦官員來台已有先例，在2017年「中國新歌聲」舉辦上海·台北音樂節遭抗議事件後，隔年初時任上海台辦主任李文輝申請來台未獲准，陸委會給出的理由是，因李文輝來台頻率較高，引發台灣內部爭議也較多，這是聯審會綜合考量後共同決定。

2018年10月，上海台研會組織大陸學者赴台，成員包括十任上海台辦副主任李驍東，但當時也因拒絕陸委會提出的「約晤」、「約談」要求，而遭無法獲准赴台。當年，正值台官員因拒絕簽署「一中切結書」，無法駐港，使得兩岸官員往來的「潛在規則」，包括陸委會要求大陸涉台官員來台須與陸委會約晤等事情浮出水面。

中共 雙城論壇

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雙城論壇黑名單 陸委會封殺上海台辦主任、陸媒共10人

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