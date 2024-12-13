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黑白集／賴團隊恐慌胡吹的幽靈軍演 美國都覺得丟臉

黑白集
中共在台灣周邊海域進行軍事操演，高達90艘船艦於台灣周邊海域，國防部表示，目前掌握數量為21艘，目前在台灣周遭海域部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，對台灣構成比以往共軍軍演更明顯的威脅。台中清泉崗機場今天進行例行性直升機訓練。(記者黃仲裕／攝影)
中共在台灣周邊海域進行軍事操演，高達90艘船艦於台灣周邊海域，國防部表示，目前掌握數量為21艘，目前在台灣周遭海域部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，對台灣構成比以往共軍軍演更明顯的威脅。台中清泉崗機場今天進行例行性直升機訓練。(記者黃仲裕／攝影)

要不是相隔萬里，澤倫斯基真該飛來台灣，跟賴清德的國安團隊學一下：如何在敵人緘默的情境下，製造一場幽靈軍演。他回烏克蘭後，或許也可演上一齣幽靈核爆驚悚劇。

約莫是「鎂光燈欠缺症候群」發作，渾身不對勁，賴團隊硬是寫了半個月的劇本，無非希望解放軍再來「圍台」一下。不然，台獨金孫都快成隱形人了。

從賴清德出訪前到返台，某國安人士不斷釋放出「聯合利劍Ｃ」將上演的消息。看到解放軍毫無動靜，又放話中共海軍在第一島鏈部署了「史無前例」的艦艇。不知是否由庫頁島一直數到麻六甲，硬說有九十多艘共艦，稱是九六台海危機後最大規模行動。接著，還幫中共分析，軍演所以「不宣」的難言之隱。

如此扯蛋手法，終於讓五角大廈忍不住了；趕緊派出官員給路透社撂話，說這部署跟以前沒啥不同。意在警告台北，別再丟人現眼。華府可能沒想到，尹錫悅搞個短命戒嚴已經夠荒唐了，賴團隊還能吹出更驚奇的幽靈軍演！

從陸委會一度想藉這場幽靈軍演取消雙城論壇，可看出賴政府多想重回抗中保台的老日子。但最後首鼠兩端，只好宣布有條件放行。可能是掂量著，這比金正恩炸掉兩韓通道還無厘頭。

面對川普表態說他無法承諾要防衛台灣，這場幽靈軍演，更像是恐慌下的胡言亂語。(轉載自聯合報)

賴清德 解放軍 中共

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