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艦艇數30年來最多…陸升高軍事活動 AIT：非針對賴出訪

台灣新聞組／台北13日電
中共在台灣周邊海域進行軍事操演，高達90艘船艦於台灣周邊海域，國防部表示，目前掌握數量為21艘，目前在台灣周遭海域部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，對台灣構成比以往共軍軍演更明顯的威脅。台中清泉崗機場各式飛機昨天進行例行性軍事訓練。(記者黃仲裕／攝影)
中共在台灣周邊海域進行軍事操演，高達90艘船艦於台灣周邊海域，國防部表示，目前掌握數量為21艘，目前在台灣周遭海域部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，對台灣構成比以往共軍軍演更明顯的威脅。台中清泉崗機場各式飛機昨天進行例行性軍事訓練。(記者黃仲裕／攝影)

中國大陸解放軍持續侵擾台海周邊，美國在台協會（AIT）昨表示，中國大陸在相關區域內的軍事活動升高，但他們不認為這些舉動是針對賴清德總統日前出訪過境的回應。中華民國國安會秘書長吳釗燮昨表示，中國騷擾第一島鏈，希望造成寒蟬效應，以利其本身威權擴張。

AIT表示，美方持續密切關注解放軍在台灣周邊區域的行動，並對此表示關切。儘管北京當局尚未針對賴總統過境而宣布舉行「聯合利劍」軍事演習，但大陸在相關區域內的軍事活動升高，其程度已與其他大型軍演規模相當。

AIT表示，解放軍近幾年來在東海與南海地區的軍事態勢與軍演範圍擴大，然而他們並不認為這些更廣泛的活動是針對賴總統的過境。美方持續呼籲中國，避免任何可能破壞區域和平穩定的挑釁或升級行為，並將與盟友和夥伴就共同關切的情勢持續協調。

台灣的國防部10日曾指出，中國大陸軍方在台灣周邊海域部署的海軍艦艇數量，是近30年來最多的一次，對台灣構成的威脅也比以往舉行的軍演更為嚴重。

根據國防部統計，從前天到昨清晨6時，34架次中共軍機、16艘共艦持續在台海周邊活動，數量均少於日前。國防部參謀總長梅家樹上將昨天前往國防部應變中心，聽取台海周邊共軍動態報告與當前情勢，除通令解除各級應變中心開設，並指導全軍持續密切掌握共軍動向，守護國土安全。

美國之音報導，北京當局將賴清德視為「頑固的台獨分子」，今年5月和10月分別在賴清德宣誓就職和雙十演說之後在台灣周邊海空舉行「聯合利劍-2024A」和「聯合利劍-2024B」兩場大規模軍事演習。

賴清德總統6日結束訪問南太平洋馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦，他在訪問途中曾不顧北京強烈反對，先後在美國夏威夷和關島過境，並與美國眾議院民主黨籍前議長長裴洛西（Nancy Pelosi）及共和黨籍現任議長強生（Mike Johnson ）等政要通話。

賴清德開始出訪起，一直有安全官員向媒體表示，北京當局很有可能在賴清德訪問期間或結束後，再次在台海空域舉行大規模軍演，一方面向台灣表達不滿，另一方面則向即將主政的川普美國新政府畫設大陸的「紅線」。

中共在台灣周邊海域進行軍事操演，高達90艘船艦於台灣周邊海域，國防部表示，目前掌...
中共在台灣周邊海域進行軍事操演，高達90艘船艦於台灣周邊海域，國防部表示，目前掌握數量為21艘，目前在台灣周遭海域部署的海軍艦艇是近30年來最大規模，對台灣構成比以往共軍軍演更明顯的威脅。台中清泉崗機場各式飛機昨天進行例行性軍事訓練。(記者黃仲裕／攝影)

賴清德 國防部 共軍

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