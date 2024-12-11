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解放軍軍演因雙城論壇而低調？國台辦：沒根據的猜測

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮11日回應「軍演消息」時，並未予以證實。（記者廖士鋒／攝影）
中國國台辦發言人朱鳳蓮11日回應「軍演消息」時，並未予以證實。（記者廖士鋒／攝影）

針對解放軍最近舉動，台方政府連日來多次公開指出，解放軍正在海上舉行1996年以來規模最大的一次軍事行動，但對於是否正在舉行軍演，中國國台辦11日上午仍是沒有證實軍演，僅表示高度警惕台獨，「我們採取必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，保障兩岸同胞的根本利益」。同時對於雙城論壇舉辦在即，傳聞因此而「軍演」低調，朱鳳蓮則駁斥稱是「沒有根據的猜測」。

朱鳳蓮11日上午回應媒體詢問「軍演消息」時，表示「對台獨分裂勢力勾連外部勢力謀獨挑釁的動向，我們是高度警惕，絕不會聽之任之。我們採取必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整，維護台海和平穩定，保障兩岸同胞的根本利益」。

至於中共「軍演」是否為了雙城論壇能舉辦而刻意「低調」？朱鳳蓮則表示，「對這種沒有根據的猜測我們沒有回應」。此外，對於雙城論壇預計於17日舉辦，朱鳳蓮則說，「我們希望論壇能夠順利圓滿」。

上述回應皆並未證實是否有證實軍演。此前中國國防部、中國外交部都對「軍演」做過回應，都並未予以正面證實。

台灣國防部今稍早公布最新解放軍軍機動態，指出10日上午6時一直到11日上午6時，有53架次解放軍軍機出海活動，其中23架次逾越中線，進入北部、西南及東部空域，另外，有11艘解放軍軍艦、8艘公務船持續在台海周圍活動。國安人士則在稍早向各家媒體表示，中共近日的軍事部署是1996年以來最大規模海上軍事行動，參加單位包含中共北部、東部、南部戰區，超過90艘。

對陸委會先前指出，中國高校師生訪問團在台參訪期間，解放軍聯合戰備警巡等軍事行動不斷，中國方面這種「一手交流、一手武嚇」的「政治操作」，台灣人民無法認同。朱鳳蓮則回應，「民進黨當局的說法完全是在混淆視聽，中國高校師生訪問團赴台交流參訪，獲得了台灣民眾的熱烈歡迎和善意的回應，充分體現要和平、要發展、要交流、要合作是島內的主流民意，我們將大力的推動和支持兩岸各領域交流合作，增進兩岸民眾利益福祉」。

但她也強調，「我們堅決反對台獨分裂分子勾連外部勢力進行謀獨挑釁，破壞兩岸關係的行徑」。她表示，「賴清德之流竄訪太平洋島國，並借機過境美國，打著民主的幌子兜售台獨主張，誤導國際視聽，妄圖以外謀獨，以武謀獨，對此類挑釁我們必須反制，必須懲戒」。而朱鳳蓮並未詳述具體的「反制」與「懲戒」內容，是否與軍事相關。

解放軍 中共 國防部

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