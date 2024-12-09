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台美21世紀貿易倡議首批協定 正式生效

記者黃婉婷／台北即時報導
數據指出，台灣今年首季出口到美國金額為246億美元，成為台灣最大出口市場。（本報資料照片）
數據指出，台灣今年首季出口到美國金額為246億美元，成為台灣最大出口市場。（本報資料照片）

「台美21世紀貿易倡議首批協定」10日起正式生效。台灣行政院經貿談判辦公室指出，歷經一年多的確認及準備，美方確認雙方法規完備後，迎來協定生效的重大里程碑，展現台美關係堅若磐石，在高度變動的全球局勢下，對台灣鞏固及拓展與重要經貿夥伴的關係，具策略性指標意義。

台美21世紀貿易倡議談判是為了雙方簽署自由貿易協定（FTA）的做準備，針對有共識的議題先談先簽，逐步邁向完整FTA。雙方前年6月啟動談判，1年後簽署首批協定，議題涵括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項，我方結束行政流程後，待美方通知後協定即可生效。

經貿辦指出，首批協定，在台、美國會都獲得一致的肯定及支持。首批協定在7月經由獲美國兩黨無異議審議通過，具有美國國會行政協定的法律位階，讓台美進行經貿交往的法制基礎更加穩固。

為確保雙方可確實執行協定，經貿辦表示，美國國會通過協定的同時，制定「美臺21世紀貿易倡議首批協定執行法」，據該項法律，台美應就執行協定的國內對應法規進行嚴謹檢視，歷經一年多的確認及準備，美國貿易代表署在本年8月取得總統授權，並向美國國會確認雙方的法規完備，終於在本日迎來協定生效的重大里程碑。

首批協定涵蓋5議題，雙方以高標準承諾，奠定臺美經貿法制基礎。貿易便捷化部分，包括簡化一般性通關與進出口貿易流程，降低從事貿易的時間與金錢成本，並提供人道救援緊急通關的因應措施，提升供應鏈效率與韌性。

良好法制作業能提高法規訂定透明度及公眾參與，打造高水準的市場法治體制，以帶動更多貿易、資金與技術往來的機會；反貪腐部分能共同打擊貪腐，市場機制可免受政府貪腐舞弊威脅而更為公正有效率，增強企業營運的信心。

服務業國內規章這塊，是為確保規範服務業者的營運法規應為公平合理及透明，便利我國服務業者赴美申請提供服務的行政許可程序；至於中小企業，則是合作提供中小企業更多資源，提升業者進入美國市場的商業機會，也促進少數族群與女性創業家等參與貿易的管道。

經貿辦指出，台美首批協定生效後將透過建制化合作，在相關機制討論具體執行細節、雙邊關切與分享經驗，包括在貿易便捷化、良好法制作業等議題成立委員會，以及設立中小企業對話聯絡機制等，以確保即時溝通與協調，並藉由不斷強化的機制化運作，促進台美經貿關係並達到雙贏目標，並攜手落實推動更多後續合作，為雙邊及區域經濟繁榮貢獻力量。

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