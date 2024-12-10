民防園遊會挨批為黑熊學院量身訂做 內政部：將公開招標

民進黨立委沈伯洋表示，一直以來都是用募來的錢辦園遊會。(本報資料照片)

內政部 明年度編列4.1億多元（台幣，下同）全民防衛訓練計畫預算 ，其中有900萬元用於舉辦親子 園遊會，遭國民黨立委羅智強質疑是為黑熊學院量身訂做。內政部長劉世芳指出，園遊會目的是希望大家認識民防，活動參與的成員包括替代役、家屬，未來會公開招標，沒有委託給民間單位獨立辦理的意思。

本報系聯合報報導，黑熊學院共同創辦人、民進黨立委沈伯洋指出，一直以來都是用募來的錢與自己的錢辦園遊會，「我們不是拿政府資金做事」。他說，黑熊學院辦親子園遊會是要讓孩子從小練習民防知識，也建議政府要辦園遊會，或有民防學校讓人民上課，若政府能大量提供民防課程給一般民眾，才是國家好的方向。

台北中國時報報導，對於沈伯洋說黑熊學院辦園遊會沒拿政府預算，羅智強批「廢話」，今年的活動怎麼可能拿到明年的預算，根本是問A答B；羅更質疑沈受訪時說漏嘴，承認他「建議政府要辦園遊會」。

羅智強痛批，全民防衛預算拿來辦園遊會，已經很扯了，3場園遊會預算高達900萬元更是匪夷所思，大家都支持全民防衛、提升國安，但錢要花在刀口上，不是胡亂編列消耗預算。

報導指出，羅智強以「民防親子園遊會」為檢索詞上網搜尋，清一色的結果都是由黑熊學院所舉辦，如果明年預算成案，到時候會是哪個單位能接到標案，可想而知，他已經提案將這900萬全額刪除。

羅智強說，全台幾乎只有黑熊學院在辦民防親子園遊會，而去年是負責人今年是立委的沈伯洋建議政府要編預算來辦園遊會，今年政府就編900萬來辦園遊會，「賴清德的抗中保台，根本只飽了黑熊」。