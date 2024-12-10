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新聞眼／國安官員拿軍演打預防針 當心副作用

記者 程嘉文
台北國安官員上月底向外媒放話，北京當局將針對賴總統出訪舉行「聯合利劍2024C」演習。圖為解放軍東部戰區日前宣布展開「聯合利劍－2024A」軍演。(取自解放軍東部戰區微信公眾號)
台北國安官員上月底向外媒放話，北京當局將針對賴總統出訪舉行「聯合利劍2024C」演習。圖為解放軍東部戰區日前宣布展開「聯合利劍－2024A」軍演。(取自解放軍東部戰區微信公眾號)

上月底國安官員向外媒放話，北京當局將針對賴總統出訪舉行「聯合利劍2024C」演習，外界就密切觀察預言是否應驗。如今陸方宣告保留空域，台灣周邊艦艇數又增，似乎台方果然深具先見之明，提前打「預防針」發揮效果？

「軍演」和「聯合利劍軍演」是不盡相同概念。先前兩次聯合利劍的特色是大陸官媒大肆宣揚「模擬封控台灣」、「環島管控執法」，網路小粉紅乘勢喊打喊殺；真正科目卻根本未動用實彈，模擬實戰程度極低。

如此雷大雨小在軍事專業上絕對合理，若在緊貼台灣海空域用上未來發動戰爭真招式，等於提前洩題。總之，利劍軍演重點是政治性宣告而非實際操作攻台，宣傳要盡量高調，實際執行必須低調。

對岸設保留空域，無疑與軍演相關。但7處空域綿延超過1000公里，兩端離台灣甚遠，且其位置都在海峽中線以西，能否呼應近日在台灣東、南方外海活動的海軍與海警艦艇？值得打問號。

從大陸當局劃設的可能演習區域及至今不敲鑼打鼓的低調作風，都顯示解放軍實際操練部隊的性質更大於對外宣傳。台方顯然透過情報手段掌握解放軍將有大型操演，國安單位因此預先大打認知戰，透過嫻熟的出口轉內銷手段，強調解放軍即將針對賴總統發動「聯合利劍2024C」，最後狀況若與預期有落差也可宣稱因台方放話破哏，北京當局才改弦易轍。

就宣傳戰角度，如此招式可謂高明。但值得憂慮的是，中南海發現軍演被提前公諸於世，勢必懷疑台方諜報滲透，很可能發動內部清洗。前總統李登輝當年一句「啞巴彈」導致被策反解放軍將領劉連昆遇害，台方多年來最成功諜報管道毀於一旦，教訓血跡斑斑，不可不慎。

解放軍

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