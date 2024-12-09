美國務院：賴清德例行過境不應是中對台軍事施壓藉口

台灣總統賴清德近期完成首度出訪，同時傳出中國將再度對台軍演。美國國務院今天呼籲中國克制，指賴清德的例行出訪不應是對台軍事施壓的藉口。（記者季相儒／攝影）

台灣總統賴清德 近期完成首度出訪，同時傳出中國將再度對台軍演。美國國務院 今天呼籲中國克制，指賴清德的例行出訪不應是對台軍事施壓的藉口。美退役少將蒙哥馬利說，美台應繼續推進雙邊關係。

賴清德6日結束訪問南太平洋馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉3個友邦、過境美國夏威夷與關島約一週的行程。同時間，台灣與美國也傳出中國將在他返國後舉行「聯合利劍-2024C」軍演的消息，對他出訪及過境美國表達不滿。

台灣國防部今天稍早指出，中國人民解放軍 當天宣布，9日至11日於浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。路透社引述台灣官員的消息報導，中國已在台灣周遭海域和東海及南海部署近90艘海軍與海警艦艇，其中約2/3為軍艦。

國防部並說，已完成應變中心開設，並指導各級部隊嚴密監控敵情，高度戒備。

美國國務院一名發言人今天以電子郵件回覆中央社詢問時指出，美國正密切關注中國人民解放軍在台灣附近的活動，「我們持續呼籲中華人民共和國保持克制，避免採取可能破壞台海及區域和平與穩定的行動」。

這名發言人說，「賴清德的例行過境不應被當成（對台施加）軍事壓力的藉口」。

若中國發動「聯合利劍-2024C」軍演，將是賴清德任內第3度。聯合利劍-2024A、聯合利劍-2024B軍演分別在5月、10月舉行。路透社報導，未具名的台灣安全官員說，這回中國海軍與海警部署的規模較前兩次軍演更大。

曾任美國太平洋司令部作戰主任的海軍退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）今天以電子郵件回覆中央社詢問時指出，中國對賴清德的出訪感到不滿和憤怒。他也預期，無論如何，解放軍這個冬天都會進行這些演習。

蒙哥馬利於2010年至2012年間擔任美國歐洲司令部的計劃、政策與戰略副主任，常駐德國斯圖加特（Stuttgart）；2013年至2014年間擔任第七艦隊戰鬥指揮部/第70特遣部隊/第5航母打擊群的指揮官，常駐於當時部署在日本橫須賀（Yokosuka）的航艦華盛頓號（USS George Washington CVN-73）。

蒙哥馬利指出，今年中共解放軍對台軍演最令人擔憂的是它們的規模和細緻化程度，「比以前更大、更複雜，而且更直接威脅到台灣的安全」。

蒙哥馬利表示，中國軍演愈趨複雜，有兩個目的，一是中共針對台灣民眾傳遞戰略訊息，二是為解放軍提供操作訓練的機會。美國和台灣應該不要理會中國的抱怨，繼續依照雙方認為適合的方式，推進雙邊的關係。