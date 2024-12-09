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傳中共邀台網紅統戰、藝人組黨 藍委爆：台也收買陸網紅

記者陳宥菘、王千豪／台北9日電
陸委會8日透過書面表示，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，行為已經逾越法律紅線。對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理。（本報資料照片）
陸委會8日透過書面表示，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，行為已經逾越法律紅線。對於涉及違法的情事，政府必將積極偵辦、依法處理。（本報資料照片）

近日有YouTuber發布影片，講述中國大陸如何邀請台灣網紅進行統戰，還計畫要找藝人組黨，參選2026年大選。台灣陸委會8日表示，倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，行為已經逾越法律紅線。國民黨立委葉元之9日則爆料，台灣也有收買對岸網紅行銷旅遊，今年花了74萬元（台幣，下同，約2.3萬美元）。

陸委會8日透過書面表示，依國安法規定，任何人不得為外國、陸港澳、境外敵對勢力發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。依反滲透法規定，任何人不得受境外敵對勢力指示、委託、資助，從事破壞社會秩序、傳播假訊息或干擾選舉等行為。此外，兩岸條例第33條之1規定，非經主管機關許可，不得與中共黨政軍從事任何形式之合作行為。

陸委會表示，憲法保障人民享有言論自由及參政權，但倘配合中共對台統戰滲透，或受其利誘操控而籌組政黨、參與選舉，這樣的行為已經逾越法律紅線，政府必將積極偵辦、依法處理。

YouTuber「八炯」6日發布「中國統戰紀錄片上集」影片，邀曾在大陸發展的歌手陳柏源，講述大陸如何收買、邀請台灣網紅進行統戰，公開與中共黨媒、大陸統戰部官員的對話內容。

此前，網紅波特王6月曾發文指，有台灣網紅受邀到大陸拍片進行文化統戰；藝人何以奇也發文宣稱，曾收到中共邀請參與統戰計畫的來信，信中同時邀請加入之後將創立的「台灣擁和黨」，希望能參與2026年地方選舉。

不過，國民黨立委葉元之9日在臉書指出，台灣觀光署透過「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」駐北京及上海辦事處，在大陸行銷台灣觀光，內容包括實體活動、多媒體行銷及和大陸網紅合作；其中和大陸網紅合作部分，2024年編列74萬元、2025年編列114萬元，明年還比今年成長54%。

葉元之表示，民進黨政府不解除禁團令，卻還在大陸宣傳觀光，是要「讓大陸民眾看得到吃不到？還是錢太多在消耗預算？」

中共 觀光 國民黨

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