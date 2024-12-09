新聞評論／擋下習好友汪毅夫赴台交流 國安鷹派是怕失業？

傳出大陸全國台灣研究會會長汪毅夫原計畫申請來台，最後遭阻破局。圖為汪毅夫12月3日前往福建師範大學閩台區域研究中心，應邀作題為「文獻、文學與田野的進路—閩台歷史文化研究經驗談」的學術研究經驗分享。（取自「福建師範大學閩台區域研究中心」微信公眾號）

賴清德政府國安官員一直站在鷹派的立場，莫非是害怕失業，所以總是對兩岸交流與互動抱持敵對的態度？

中共 重要對台智囊、大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，原本預計赴台，並與陸委會主委邱垂正一起在金門參加一場閉門學術研討會，這使得雙方有進一步交流的機會。特別是，汪毅夫是中共總書記習近平 擔任福建省長時的副手，曾經多次針對涉台議題向習近平獻策，兩人也是外界公認的好友。

原本是一場可以期待的會面，不過外傳是台灣國安高層有意見，從中作梗，導致汪毅夫無法成行。只是陸委會並不承認這樣的說法，並且強調並沒有收到申請文件。然而，以一般正常申請的潛規則，都會事先試探審查單位的意見，再遞出正式申請，所以有無送件反是其次，重點是台方看待此事的態度與反應，若無意放行、相關單卻執意申請，結果將拿熱臉貼冷屁股，所以不提也罷。

可是汪毅夫赴台，其實是對岸釋出一種訊息，希望能增加互動機會。無奈民進黨 政府對大陸遞過來的橄欖枝，往往有群人把這些當成洪水猛獸，唯恐避免不及，這些人也就是賴政府的國安單位，一群台灣社會看不見的幕後黑手。

賴政府上台後，內部有一派希望增加與大陸方面的交流互動，像是海基會秘書長羅文嘉、邱垂正等人，都被執政黨視為鴿派，尤其像羅文嘉前陣子前往馬祖時，還刻意拋出「二六共識」，盼能促成二會重新對話。但往往送到國安單位時，不知是怕被統戰，或是被當成是對岸認知作戰的一步棋，幾乎多數都被擋下來。如今，這已讓民進黨政府的兩岸政策猶如鐵板一塊，失去彈性，爭取不到更多籌碼。

台灣的知中派，基本上分成兩大塊，一個是從共黨本身的理論、黨史和路線來分析中共，並且提出預判與對策；另一部分是從國際關係的角度，分析美中台、解讀區域情勢，進而因應中共不同戰略與戰術。目前國安單位多屬於後面這一派，側重於台灣在區域和平裡扮演的角色，這和國際主流論述一致，沒有不同。

但兩岸關係本來就不等同於其他國與國之間的互動，若完全從國際政治的思維來處理，比較會選擇捨去和對岸多交流的選項。因此，民進黨政府才會一再對大陸採取鷹派作風。

或許吧，一旦兩岸關係緩和，更多互動交流就會落到海基會和陸委會頭上，國安單位大權自會旁落，所以在兩岸這塊領域上，總是要想方設法刷一下存在感。