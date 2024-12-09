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王金平拋兩岸新論述：治權互不隸屬，主權同而不分

記者鄭媁、黃婉婷、林銘翰、王千豪／台北9日電
「和平起風了」 立法院前院長王金平（左三）成立的「中道和平聯盟智庫」，8日舉行「和平宣言倡議大會盟」，多位社會團體代表發表和平倡議。（記者胡經周／攝影）
「和平起風了」 立法院前院長王金平（左三）成立的「中道和平聯盟智庫」，8日舉行「和平宣言倡議大會盟」，多位社會團體代表發表和平倡議。（記者胡經周／攝影）

台灣立法院前院長王金平8日拋出兩岸新論述，主張「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」；並認為，「分治而不分立」是兩岸現階段化解對立、打開僵局、創造和平契機的最務實作法，若大多數人能接受，就可據此推動兩岸各種交流。

王金平成立的「中道和平聯盟智庫」，8日舉行「和平宣言倡議大會盟」，立法院副院長江啓臣、國民黨前秘書長李乾龍、國民黨立委黃仁、多名前立委及近百名社會團體與學者皆與會。王金平在會中提出兩岸和平倡議宣言。

王金平說，許多人認為台海問題盤根錯節，難以解決；但他認為，再錯綜複雜的問題，只要排除意識形態的干擾，回歸理性，追根溯源，回到最根本的歷史事實，都可找到合理可行的解決之道。

王金平說，他始終認為，兩岸僵局沒有解不開的結，端看有沒有智慧與耐心去處理，只要先確立目標，再尋求共識，從理解彼此立場的角度出發，必能找到打開兩岸新局的道路；兩岸的共同目標是保障人民的安全福祉，而最大的共識是尊重彼此的制度與生活，「在此前提下，我們要做的是務實接受歷史與現況。」

王金平說，兩岸分治是歷史遺留的問題，但運作70多年來，已發展出各具特色的生活模式，這是大家必須正視的現實情況；兩岸人民共同承繼中華文化，在語文、習俗、宗教信仰上都有相同的傳統，這也是大家必須接受的歷史事實。因此，他主張，「兩岸治權互不隸屬，主權同而不分」：尊重兩岸分治的事實，但不放棄兩岸人民共同追求中華民族福祉的機會；接受現實的狀態，但不否定歷史的情感。

這項宣言被視為國民黨本土派的兩岸新論述。不過，王金平受訪時直呼，「我怎麼只有代表本土呢？」他不會把自己界定成是本土派，那是媒體在封的。他也重申，自己不會提九二共識。至於中共是否會埋單，他僅回「不知道，講了再看看各界反應。」

國民黨、馬辦都給予肯定

國民黨指出，王金平論述依循中華民國憲法的內涵，尋求互不否認治權，擱置主權爭議的立場，遵循中國國民黨黨章、黨綱推動兩岸交流合作、維護台海和平穩定的路線，彰顯國民黨長期主張；在當前局勢緊張之際，肯定王金平為兩岸找解方。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，王的倡議與前總統馬英九主張一致，值得高度肯定，希望賴清德總統能聽進去，為台灣人福祉，放棄「新兩國論」的台獨路線 。

綠營質疑：就是一國兩制

但綠營質疑，主權同而不分就是「一國兩制」的概念。民進黨發言人卓冠廷說，民進黨支持健康有序的兩岸交流立場一直沒有改變。民進黨立委沈伯洋認為，主權同而不分就是一國兩制、一中原則的概念，呼籲有心人士別再用話術欺騙台灣人。

藍綠以外的兩岸和平主張 製表／王千豪
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王金平 國民黨 民進黨

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