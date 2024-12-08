觀察站／鴿派？鷹派？賴政府兩岸政策曲調亂

中國大陸全國台灣研究會會長汪毅夫，傳出申請來台交流受阻而未能成行。兩岸相關學者認為，陸委會對個案採取專案審查，應該說明具體的審查標準。（本報資料照片）

兩岸重啟健康有序對話交流，是賴清德 總統上任後宣示的基本政策，但當前兩岸具體的交流，政府內部卻似乎有兩股力量的拉扯，讓原本的交流遭遇重重阻力，連政府內部都未能形成一致共識，看在外界眼裡，只剩標準不一的唱雙簧，無助兩岸堆疊善意。

賴政府上台後，以國安會為首的國安團隊，主張對陸持續強力管制、確保國安，但在海基會人事安排則出現轉機，現任海基會秘書長羅文嘉，多抱持願意溝通的鴿派立場，而主管機關陸委會成為夾心餅乾。

近期諸多交流案「亂象」，更凸顯賴政府的兩岸政策似乎陷入路線之爭：一方希望重啟兩岸各種民間交流，因為至少對話與交流將有助於降緩緊張局勢、但另一方則認為大陸人士來台都是「統戰」，並沒什麼交流的必要。

最明顯的領域是學術交流。學術交流屬於「二軌」對話，有利於間接傳遞官方對各項政策的態度，但這段期間大陸學者來台，僅少數得以進行，有多個交流案胎死腹中，汪毅夫只是其中一例。由於政府審查的高度不確定性，有的主辦方在申請前需多方試探，有的還未遞件就被勸阻、有的是直接碰壁，以致大陸方為省麻煩索性改線上進行，而線上與實體的效果猶如天壤之別。

至於地方政府與其他交流，如前總統馬英九 邀訪陸生及兩湖論壇、雙城論壇等活動，政府雖然最後都核准舉辦，但過程前後來自政府內部放話或黨籍立委的攻擊如排山倒海，賴政府的兩岸政策到底是敞開大門還是封鎖關門，讓人莫衷一是。

政府內有多元意見實屬正常，但若在兩岸路線上，讓鷹派過度抬頭，那賴總統就職時強調的「善意不變、和平不變、對話不變」，恐怕將成為空談，最終損及的，還是賴總統領導威信。

今年，國際上呼籲兩岸進行學術對話早已成為主流，包含國際危機組織、美國外交政策全國委員會等團體都已公開喊話，但若是政府內部最後由鷹派占上風，民眾可能要有重回戒嚴 時期兩岸「老死不相往來」的高度緊張心理準備。