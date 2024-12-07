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美報告：陸海警船進入金馬周邊水域次數或為歷年最高

記者陳湘瑾／即時報導
總統賴清德進行上任後首次元首外交，出訪南太平洋友邦，外媒報導中共可能為此再發動對台軍演。（取材自中國國防部官網）
總統賴清德進行上任後首次元首外交，出訪南太平洋友邦，外媒報導中共可能為此再發動對台軍演。（取材自中國國防部官網）

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲海事透明倡議（AMTI）6日發布報告指出，中國大陸海警在台灣離島金門、馬祖附近禁限制水域的活動大幅增加已成為新常態，台灣必須運用更多資源來維持此一水域的禁限制規範，雙方海警更頻繁的相遇也將進一步增加導致緊張升級的機率。

美國之音報導，亞洲海事透明倡議以2020年到2024年自動辨識系統（AIS）的數據來分析大陸海警在金門、馬祖禁限制水域的巡查活動。數據顯示，大陸海警前幾年也有過很多在金門、馬祖禁限制水域的活動，但其船隻在2024年進入此一禁限制水域明顯更為頻繁。

大陸海警進入金門周邊禁限制水域最多的次數是今年的3月，這與2月中發生的大陸漁民溺斃事件後，大陸說要加強對當地水域的海警巡查說法一致；最低次數則出現在2022年6月，說明台海在這段期間的緊張程度雖高，但大陸的巡查並沒有專注在台灣離島，反而可能著重於對台灣防空識別區的空中侵擾。

報告提到，由於台海兩岸緊張自2020年以來急劇升級，當前大陸海警船進入金馬周邊水域的次數可能是歷來最高的時候，大陸海警的活動特色也在改變。

今年5月，破紀錄的11艘大陸政府船隻同時進入金門周邊水域，其中有一些船隻與大陸漁船進行了海上演練。10月，大陸海警船進入馬祖周邊禁止水域，這是大陸對封鎖台灣的軍事演習的一部分。此處應分別指共軍兩次對台軍演「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」。

報告稱，由於大陸海警在金門馬祖附近的活動更頻繁複雜，台灣將被迫擴大使用更多資源來應對並維持禁限制水域的規定。不過正如在南海及東海一樣，雙方海警更多的相遇，將不可避免的製造更多意外的緊張升級。

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