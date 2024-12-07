新聞評論／總統接受黃埔百年 不讓軍校學中國現代史？

賴總統力圖改變其「台獨金孫」形象，重新面對中華民國存在的意義與現實；與此同時，國防部卻在自我限縮，用「綠色黨國」的教條來框架軍官的養成，將新一代國軍與中國現代歷史隔離。圖為陸軍官校史館。(記者洪哲政／攝影)

賴總統主持黃埔建校百年慶典時，肯定陸軍官校的年輕人，為了「民有、民治、民享」的民主共和國，踏上了東征、北伐、剿共、抗戰的征途。他說，百年來歷史場景物換星移，但「中華民國 在那裡，黃埔精神就在那裡」。此話言猶在耳，近日卻傳出國防部 配合政府「國家轉型正義教育行動綱領」，決刪除官校通識教育的「中國現代史」，改為「世界歷史」，並縮減國英文及孫子兵法課程，引發外界爭議。

賴清德的黃埔談話，肯定軍人從「黨軍」而「國軍」、從「革命軍」而「專業軍」的現代化演變，要國軍效忠國家、人民、民主。他強調，有台灣才有中華民國，中華民國在台灣落地生根，陸軍官校在鳯山開枝散葉。他雖刻意廻避創校校長蔣中正的角色，但他無法迴避「為中華民國生存發展而戰」才是真陸官，沒有這等雄心壯志就是假黃埔。

賴總統力圖改變其「台獨金孫」形象，重新面對中華民國存在的意義與現實；與此同時，國防部卻在自我限縮，用「綠色黨國」的教條來框架軍官的養成，將新一代國軍與中國現代歷史隔離。國防部究竟意欲何為，令人困惑。國防部解釋，這是為檢討「過時」或「不符實際效益」的課程，改用「近代思想」和「人權與民主發展」課程替代。但現代史與近代思想是兩回事，不能彼此替代；不正視自己的歷史，卻奢談放眼世界史，才更盲目。民進黨 追求的「本土化」，真是這副模樣嗎？

說穿了，這套新課程主要目的是在「清洗史觀」，使國軍忘卻兩岸的淵源。最讓執政者不悅的，恐是中國現代史的「中國」二字；因此，要以「民主化」為名進行「去中化」工作。國防部沒想過，官校課程依民進黨意識形態如此一改，又會把「國軍變黨軍」？

現代軍事人才自應具備國際視野，強化世界史無可厚非；但就捍衛國家而言，「為誰而戰，為何而戰」更為重要。尤其，中國現代史對東亞地緣政治的變化至為關鍵，國軍從建國到守衛台海，無一能脫離這歷史脈絡。若不了解中華民國創建發展的艱辛，卻把中國現代史視為「過時」課程，如何教育出有視野、有見地的國軍？

歷史教育之重要，就在生聚教訓。百年黃埔建軍史就是一頁和中共搏鬥的歷史，國軍具有長期和解放軍搏鬥的經驗，從剿共、抗戰乃至台海戰役，都是最實際的軍事教案。以目前兩岸的緊張情勢，賴政府若真希望握有勝算，卻要把過去國共對陣的實際經驗悉數斬斷，豈非愚昩至極！事實上，如果真要理解中共，連「中華人民共和國史」都應列入官校課程，才能知己知彼，在實際戰略戰術中有效發揮。以國防部的作法，等於教國軍蒙上眼睛，這如何勇敢面對敵人？

用「民主化」名義修改國軍官校課程，再次展現了民進黨的「假大空」，這個問題已到了不容忽視的地步。且看，當全球都在譴責尹錫悅戒嚴，唯獨民進黨立院黨團卻公開力挺；儘管後來迅速刪文，已無法抹去自己民主價值混亂的醜態。百年黃埔將「黨軍」打造成「國軍」，如今，民進黨政府卻要用自己的狹隘思維將「國軍變黨軍」，賴清德敢說這是進步嗎？

這次，韓國國防部扮演了「戒嚴推手」的角色，讓韓國人民深感痛惡。相形之下，中華民國國軍一直扮演保國衛民、守護民主的中立角色，值得大家珍惜。民進黨該做的，是使國軍免於政治的汙染與干擾，使他們在尊嚴自律的情境下，保持護國守疆的初衷，矢志不渝。