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雙城論壇 北市府曝要簽切結書 「低調、對等、不受訪」

記者楊正海／台北6日電
台北市副市長林奕華(右)6日接受「千秋萬事」節目廣播專訪。(圖／取自「千秋萬事」節目畫面)
台北市副市長林奕華(右)6日接受「千秋萬事」節目廣播專訪。(圖／取自「千秋萬事」節目畫面)

陸生團來訪，因一句「中國台北」讓陸委會可能祭出懲處，因雙城論壇即將舉辦，共102位上海方人員來台，是否因此不受訪？對此，台北市副市長林奕華上午接受「千秋萬事」節目廣播專訪指出，陸委會按慣例會要求要簽切結書，包括陸訪團要「低調」還有「對等」過去也曾要求不受訪，但對名單的審核有信心。

林奕華指出，北市府這次送出上海團102人名單給陸委會審查，由副市長華源率團來台北，去年雙城論壇，蔣萬安市長去上海時是華源全程陪同，他是最年輕的一位副市長，對台灣最了解，所以希望由他來帶隊當團長，成員中因是政府對政府，很多是分論壇政府人員、學者專家。

林奕華強調，其實最近北市府的活動，向陸委會報准，都非常順利，像台北燈節上海都有派人過來，今年雙城論壇在台北辦，之前也有踩線團來，陸委會都有核准，也順利進行。

至於名單審核是否有信心？會不會被卡？林奕華說，目前沒有聽說，但很快要舉辦了，當然希望和陸委會保持暢通的溝通。主持人王淺秋追問，這次陸生來，一開始有規定不能受訪？林奕華說，這次雙城論壇不知道，但之前有說不能受訪，且每團的核准不一樣。

對於要簽保證書？林奕華說，是切結書，市府各單位要簽，要低調；至於對行程有沒有嚴格限制？林奕華說，所有行程要寫上申請行程上，如果要去一個觀光景點，就要寫上行程上。

林奕華說，雙城論壇會被賦予很多政治符號，但雙城盡量單純化，且雙方已經維持很久了，從郝龍斌、柯文哲到蔣萬安市長，2010年他們來，2011年北市府去，有一定的模式了。

對於切結書的內容？林奕華也說，這次還沒有核准，但內容大部分是像之前的，希望低調、對等，但雙城本來就很重視對等，另外就是過去有踩線團來，不受訪，包括之前在燈節時，不能接受媒體訪問，這次不知道，但以過去來講，就是這類原則。

主持人也問，若上海團回飯店，有人想出去誠品看個書也不行？林奕華說，後來就根據經驗，行程是審查一部分，所以後來學到，「他們要去哪裡，全部寫在行程上」。

觀光 柯文哲

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