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陸媒稱馬龍進盤絲洞惹議 中山女高家長會發聲「深感憤慨」

記者林佳彣／台北即時報導
馬英九基金會邀陸生團訪台，首站赴中山女高參訪時，不少學生圍觀拍照，卻遭陸網形容同行的桌球名將馬龍如「唐僧進盤絲洞」，引發爭議。(本報系資料照)
馬英九基金會邀陸生團訪台，首站赴中山女高參訪時，不少學生圍觀拍照，卻遭陸網形容同行的桌球名將馬龍如「唐僧進盤絲洞」，引發爭議。(本報系資料照)

馬英九基金會邀陸生團訪台，首站赴中山女高參訪時，不少學生圍觀拍照，卻遭陸網形容同行的桌球名將馬龍如「唐僧進盤絲洞」，引發爭議。中山女高家長會發聲表達憤慨，心疼孩子所受傷害，對引用學生影像不當影射的媒體或社群，將採法律行動，捍衛權益。

家長會昨晚發出聲明指出，針對近日陸生參訪活動引發爭議，家長會深感憤慨，並心疼孩子們因媒體報導及網路留言攻擊造成的傷害。

聲明提及，此次參訪活動由學校基於學術、體育及文化交流的原則安排，全程確實未開放媒體入校，也未主動安排學生與陸生互動，也無公開宣傳的情事。然而，事後卻有學生的影像流出，且被部分中國大陸媒體偏頗使用並扭曲報導，嚴重損害學校與師生的形象，事件發展至此，令人無法接受。

家長會表示，已與學校充分溝通，並明確表達家長的立場與四點訴求。一是向主辦單位馬英九基金會表達嚴正抗議，強調校園和學生不應被任何形式的政治操作所利用，二為對於引用學生影像進行不當影射的媒體或社群，將不惜採取法律行動，堅決捍衛學生權益。

三是，家長會要求學校正式說明事件的來龍去脈及校方的處置方式，並提供學生必要的關懷與心理輔導。四是未來安排此類交流活動時，須更審慎評估，並制定更嚴謹的管控流程，防止類似情況再度發生。

家長會直言，在此次爭議中，孩子們無辜成為箭靶。懇請社會大眾停止散播誇大及醜化中山學生的報導，並停止對學生們的言語攻擊。我們也期盼中山的師生與家長能從事件中吸取經驗，共同以更周全的態度守護校園，呵護每位學生。

校方日前指出，這樣說法對於學校師生皆不公平，學校得知此事後已向馬英九基金會反映，希望能協助進一步溝通，站在校方立場，絕對要捍衛校譽及女性尊嚴，也希望媒體或大眾表達意見時候可以多一點理性跟尊重。

馬英九基金會邀陸生團訪台，桌球名將馬龍也隨行，日前抵台首站赴中山女高參訪。本報系...
馬英九基金會邀陸生團訪台，桌球名將馬龍也隨行，日前抵台首站赴中山女高參訪。本報系資料照。

馬英九 馬龍

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