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黑白集／賴清德搬出「川普敵人」裴洛西加持 外交暴投

黑白集
賴清德總統出訪太平洋友邦。大陸中央廣播電視總台台海之聲旗下新媒體平台「看台海」評論表示，真正目的是企圖「倚美謀獨」，也再度坐實是徹頭徹尾的「台海和平破壞者」。(圖/總統府提供)
賴清德總統出訪太平洋友邦。大陸中央廣播電視總台台海之聲旗下新媒體平台「看台海」評論表示，真正目的是企圖「倚美謀獨」，也再度坐實是徹頭徹尾的「台海和平破壞者」。(圖/總統府提供)

賴清德首次出訪，沒帶上國安會首長，身邊圍著親信及菜鳥外長。此行重頭戲，是過境夏威夷；可惜，美方安排侷限地方層級官員。台方也未循前例，透過美國本土智庫與前聯邦官員對談，提高曝光度。所幸前眾院議長裴洛西應援，兩人熱線20分鐘。只不過，她是川普點名痛罵的「內部敵人」。

透過外媒，賴團隊喊話川普政府，希望未來能像拜登政府續挺台灣。然而，未見賴總統接觸共和黨友台議員，卻請出川普政敵裴洛西加持，還談及川普最在意的課稅問題。這也真不知在演哪齣？

總統府執著突破前任的外交成就，連專機菜單都請米其林三星掌勺。不僅有和牛、波士頓龍蝦，餐包也由千元蛋黃酥的烘焙師操刀。菜單貴氣逼人，仍不及蔡總統與美軍現役少將合影來得國威赫赫。

府方宣稱美方接待「史上最高」，實則都未超出馬蔡時期。反而是在台協會今年很「冷」，現任主席產假，只見前任主席循例出席。而代班的執行理事迎賓，竟破例重申「一中政策」。網民譏諷，總統府不實大內宣，被AIT拆台。

美親綠學者葛萊儀說，賴總統出訪顯示美台友好，仍有多國重視對台外交。此話須對照10年前才能體會深意。馬英九訪南太穿梭6邦國，不必繞道檀香山浮報美方「最高接待」，也不致為求排場搞出外交暴投。(轉載自聯合報)

川普 裴洛西 馬英九

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