新聞評論／中國台北風波霸凌陸生 逼出綠缺乏自信原形

復旦大學女學生宋思瑤被問到對台灣棒球隊獲世界12強賽冠軍時說，她要代表師生訪問團向「中國台北」隊獲得世界冠軍表示祝賀，未料引發議論。（記者黃寅／攝影）

馬英九 基金會邀陸生訪台，對於台灣隊拿下棒球12強賽冠軍，復旦大學女學生宋思瑤對「中國台北隊」表示祝賀卻引發議論。馬英九基金會執行長蕭旭岑稱大陸內部用語是中國台北，名詞差別不該構成交流阻礙；民進黨 立院黨團幹事長吳思瑤則說，這不是用語問題，馬辦發言驗證是對岸統戰的在地協力者。

陸生團女大生宋思瑤一句「中國台北隊」掀起波瀾，綠營群起攻之；綠委吳思瑤把矛頭指向馬辦，指馬辦是對岸統戰的在地協力者，陸生團沒有做好功課，顯然發言背後有清楚政治指令，健康的兩岸學術交流都歡迎，但要吃豆腐政治操作，非常不樂見。

對岸的宋思瑤有沒有做好功課，或者在民進黨的認知中應該要先做什麼功課？外界並不清楚，也許吳思瑤可以再說清楚，或者陸委會在同意陸生團來台交流之前就應該先說清楚；但吳思瑤指責馬辦是對岸統戰的協力者，恐怕是真的沒做功課。

還原對岸宋思瑤的談話，完整說法是她代表師生訪問團祝賀「中國台北隊」，希望大陸和台灣同胞能像中信兄弟英文隊名中的「Brothers」一樣，一起為「祖國」在棒球領域一起努力，更上一層樓。

遺憾的是，吳思瑤只關注「中國台北隊」，卻刻意忽略「Brothers」、「祖國」；推測原因，可能是總統賴清德總統在國慶晚會大談祖國，並在中常會提示黨內不下定論、給外界多點討論；台灣既是民主社會，賴清德可以談祖國，對岸宋思瑤當然也可以談，何況她也沒說是那一個祖國？吳思瑤又怎麼不說馬龍也稱讚台灣隊拿冠軍？

吳思瑤說馬辦是對岸統戰的在地協力者，反而自證自己沒有做功課。難道她忘了，去年馬英九帶著大九學堂的學生訪陸，在拜謁中山陵、湖南大學座談交流時都一再說出中華民國 ，在對岸公開宣示中華民國主權；今年馬習二會時，馬更當面向習近平說出中華民國，吳思瑤說馬辦是對岸統戰的在地協力者，有什麼說服力？

對照今昔兩個場景，當馬英九在大陸向大學生講解台灣地區、大陸地區均屬於中華民國領土之後，大陸學生仍給予禮貌性掌聲，湖南大學校長神情一度嚴肅，但座談結束後又露出笑容；而對岸宋思瑤在台灣祝賀「中國台北隊」，民進黨就鋪天蓋地批評「吃豆腐」、「討皮疼」，陸委會還表達遺憾。兩邊格局還真不是同一量級。

台灣號稱民主開放社會，20歲女大生一句話就逼出沒有自信的原形，內心其實比豆腐還軟；吳思瑤說對宋思瑤是「友善以對」，這就是台灣社會包容跟自由，但外界看到的只有綠營對霸凌宋思瑤的包容，以及陸生即使在台灣也沒有講話的自由。試問，這樣外界是要如何才能「多點討論」？(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)