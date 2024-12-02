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馬龍揮棒落空笑稱「錯誤示範」 蕭旭岑：打球不用打仗

記者賴香珊、黃寅／綜合2日電
陸生團昨到南投日月潭、台中洲際棒球場，奧運桌球六金運動員馬龍（二排中）體驗揮棒，兩次揮空，笑說是「錯誤示範」，體驗完後一行人到球場上合影。（記者黃寅／攝影）
陸生團昨到南投日月潭、台中洲際棒球場，奧運桌球六金運動員馬龍（二排中）體驗揮棒，兩次揮空，笑說是「錯誤示範」，體驗完後一行人到球場上合影。（記者黃寅／攝影）

馬英九基金會邀請陸生來台參訪，昨到南投日月潭、洲際棒球場，奧運桌球六金運動員馬龍體驗揮棒，兩次揮空，他靦腆笑說「前兩次是錯誤的示範」，引起一片歡笑聲。馬辦執行長蕭旭岑有感說，從交流看兩岸未來「打球不用打仗」。

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等大陸七所大學師生訪台，師生昨下午參觀台中市洲際棒球場，兄弟隊球員王威晨教導師生如何揮棒，球員許基宏示範但擊球點不佳，被王威晨「虧」是錯誤示範。

馬龍體驗一開始連兩球揮空，還擊倒架球Ｔ座，靦腆笑說「這是錯誤示範」，現場一片歡笑聲。陸生團除輪流揮棒，還有學生模仿打出全壘打，跑全場。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，因兩岸太久沒交流了，所以陸生團來，真的讓人重新看到希望，很多民眾告訴他應該多交流，蕭也呼籲政府應該重新開放。大陸棒球剛興起，台灣剛好拿到世界冠軍，未來讓棒球作為兩岸共同的語言，「打球不用打仗」。

浙江大學的梅龍飛說，這是第一次體驗棒球，還有專業的球員當教練，所以能夠準確地打到球的位置。當把球打出去的那一剎那，是很有成就感的。浙江大學也有棒壘球的社團，回去以後還會去試一試。

梅龍飛說，這一次的行程幾乎每一天都有不同的驚喜，像是台北101，還有日月潭、棒球的體驗，以及去了中山女高，都是他們期待的地方。之後也很期待每一天的安排。他說，還有先前和他交流過的同學知道他們的行程之後，特別趕來送給他明信片和徽章，這種的情感是非常真摯的，非常感謝他們，也很喜歡這裡。

馬英九 日月潭 馬龍

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