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台灣軍校課程調整 刪中國現代史 縮減孫子兵法、英文學分

記者洪哲政／台北2日電
賴政府下令軍校改課程，刪中國現代史，縮減國、英文學分。圖為賴總統今年首次主持軍校畢典，勉勵畢業生永遠信仰民主。（本報資料照片）
賴政府下令軍校改課程，刪中國現代史，縮減國、英文學分。圖為賴總統今年首次主持軍校畢典，勉勵畢業生永遠信仰民主。（本報資料照片）

國軍大專制軍校課程將有調整，據了解，經國家安全會議要求，同時配合行政院「國家轉型正義教育行動綱領」，包括國防部法律司、參謀本部人事參謀次長室與各軍官學校高階軍官在陸軍官校開會決議，各官校通識教育將刪除「中國現代史」課程，改為「世界歷史」，另縮減國文含孫子兵法、英文課程各兩學分，用來新設「近代思想」與「人權與民主發展」課程。

這項改變，來自國防部參謀本部人事參謀次長室11月19日召開「軍事校院通識教育課程修訂研討會」會議要求。內容略以：將「中國現代史」課程調整為「世界歷史」，並針對政府來台後，結合國內外當前國際環境、軍事議題等元素，納入通識教育課程授課內容；以及配合行政院「國家轉型正義教育行動綱領」，調整通識教育課程授課內容及大綱，目的在於提高國家認同共識、刪除過時且不符實際效益課程。

這項決議在軍中並非順利。據了解，11月19日召開會議後，各校原先建議為「配合政策」，僅刪除「中國現代史」改「世界歷史」，考量國文、英文等語言能力對軍校生本職學能的重要性，向上建議不動其他科目學程。但29日人事參謀次長再次集合各校代表，聲明須落實11月19日召開「軍事校院通識教育課程修訂研討會」的會議結論，要求各校照辦，因此確認新制課綱。

據知情官員指出，參謀本部之所以一再召集各校要求配合，乃國家安全會議積極要求落實此事，副總統蕭美琴也十分關切，上月19日軍方未完全配合落實後，傳出各軍種被傳召由副司令率各校校長赴國安會報告政策配合情況。

國防部回應表示，國防部配合各校院，訂定次學年度教育計畫時機，召集檢討過時或不符實際效益的課程，會議資料所舉範例，僅供與會人員參考；任何課程調整，均須納入各校院課程設計審查委員會審議，並經校院長核定、呈報國防部核備，始得納入次學年度教育計畫授課，並無所謂「決議」事項。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，軍事院校通識科目，以世界史取代中國現代史，不如改為戰史或軍史；而在國軍積極與美軍交流，英文相形重要，縮減英文太過頭，且孫子兵法連美軍都在教授，不如改為能與世界接軌的「武裝衝突法」。

國防部

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