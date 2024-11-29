國科會主委：台積2奈米 最快2028年赴美生產

立委28日詢問台積電2奈米製程是否在2028年赴美，國科會主委吳誠文（圖）回應，「差不多」。（記者張博瑞／攝影）

外界持續關注地緣政治議題與2奈米在美國新廠投資 計畫，據台積電 先前遞交美國商務部 的資料，2奈米最快2028年赴美生產。對此，工商業界認為這是無法阻止的趨勢，將衝擊國人信心，削弱未來內需消費力。

本報系聯合報報導，國科會主委吳誠文昨天提及台積電2奈米後續赴美投資，時間點差不多落在2028年，也有可能在2029、2030年。對於相關議題，台積電昨天沒有新回應。

立委28日詢問台積電（圖）2奈米製程是否在2028年赴美，國科會主委吳誠文回應，「差不多」。（路透）

據悉，台積電2奈米赴美時間點，已於公司先前遞交美國商務部的投資計畫中羅列。

國科會昨日在立法院教育及文化委員會報告明年度預算案，國民黨立委葛如鈞質詢，經長郭智輝是說要等1.4奈米在台落地生產後，才會同意2奈米去海外設廠，為何國科會卻說是2025年底？以過去台積電海外設廠經驗來看，通常台積電先進製程是在量產後三年才赴美設廠，所以2奈米應該是2028年才赴美？對此，吳誠文說，2025年底是「可以討論」，但要看邀請國家提出條件及協商結果，「差不多三年」。

吳誠文說明，台積電先進製程要赴美設廠，須經過經濟部投審會同意，對此經濟部和國科會是有共識，一定是待下一代先進製程發展到一個階段，約是試量產階段，才會同意放行赴海外設廠，而且還要看邀請國家提出條件是否對台有利。他強調，產業界清楚政府對於半導體先進製程海外投資之規畫。

吳誠文強調，半導體前瞻製程一定會根留台灣，即便台積電現在赴美投資，重要資料也不落地。

台北中國時報報導，商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，曾和幾位科技業的董事長討論過，無論現在的亞利桑那州一廠的4奈米製程，還是未來的2奈米製程，在台灣還是美國生產的差異並不大，但這是信心、底氣的問題，因為最先進的製程就應該在台灣。先進製程提前到美國，國人對產業的信心一定會受到動搖，同時部分高收入的工程師也會赴美，可預見未來內需經濟成長力道將被削弱。

工總指出，先進製程可能提前赴美，恐會影響台灣的經濟，2奈米先進製程的產品是高價值且較小眾，與一般大眾消費品比較不同，但的確可能會對技術領先造成影響。