我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

馬龍訪政大人氣旺 學生高呼「愛你」 訪文化大學將秀球技

記者陳宥菘、林宸誼、黃婉婷、陳政錄／台北29日電
陸生團28日赴政治大學參訪，前左二為奧運桌球六金選手馬龍，前右為奧運射擊金牌楊倩。（記者曾學仁／攝影）
陸生團28日赴政治大學參訪，前左二為奧運桌球六金選手馬龍，前右為奧運射擊金牌楊倩。（記者曾學仁／攝影）

馬英九基金會陸生團訪台行程第二天，昨天上午前往政治大學參訪交流。許多學生昨日一早守候在政大達賢圖書館外，帶著桌球拍、手寫卡片、運動T恤、大型手板等，等著大陸金牌運動員馬龍與楊倩的到來，現場宛如兩人的簽名會場。

馬龍所到之處皆擠滿大批學生粉絲，簇擁著他問能否簽名、合照。有女學生幸運獲得馬龍發送的巴黎奧運紀念徽章時，忍不住發出驚喜的尖叫聲；也有男同學高呼：「馬龍，我愛你！」

政大桌球代表隊十多名隊員身穿印有「龍」圖案的團服，帶著球拍，高舉歡迎手板喊著：「政治大學桌球隊，歡迎龍隊！」隊員表示，馬龍是他們「從小看到大的偶像」，現在他難得來台灣，還來政大，「我們真的很興奮，一定會想要來感受他的風采」。對無緣與馬龍切磋球技表示可惜，但想請「龍隊」幫他們簽名。他們認為，就像以前的「乒乓外交」一樣，希望透過這次體育交流停止對彼此的歧見以及戰火，讓兩岸關係更加深厚。

陸生團28日到台北孔廟參訪，一名小粉絲拿球拍給馬龍簽名。（記者林伯東／攝影）
陸生團28日到台北孔廟參訪，一名小粉絲拿球拍給馬龍簽名。（記者林伯東／攝影）

下午，陸生團在前總統馬英九陪同下參觀林安泰古厝與台北孔廟。不少民眾事先守在現場，熱情歡迎馬龍與楊倩等人。不少民眾直接拿著手機跟拍馬龍。一名小學三年級、同樣也是校隊的徐豪生，拿著桌球拍守候在人群中，獲得馬龍的簽名球拍，他開心地說要擺在客廳櫃子上。

奧運射擊金牌楊倩表示，27日有吃到加了鹹蛋黃的鳳梨酥，跟先前在大陸吃到的稍微不一樣，但也很好吃，並期待去逛夜市，「也特別想去日月潭，因為有在小學課本有出現，真切的走到日月潭，感受美好風光。」

陸生團昨晚到西門町、逛夜市，領略台灣夜市文化與美食。馬辦執行長蕭旭岑預告，兩岸桌球交流安排在今日下午參訪文化大學時舉行，有望看見馬龍大秀球技。

馬英九前天安排陸生團參訪中山女高，卻未有學生座談環節，傳聞是教育部認為「高中生心智尚未成熟」，引發熱議。行政院強調，此次皆是按照陸生團提出的行程全面批准，並無更改，相關說法應是誤傳。

馬龍 馬英九 巴黎奧運

上一則

4部會陷霸凌風暴 卓榮泰令1周查明 公務人員協會籲嚴辦

下一則

令員工周末加班開會輪流簡報 新勞長洪申翰挨轟急喊卡

延伸閱讀

陸生訪台團經「精挑細選」？ 馬辦：不要害怕被比較

陸生訪台團經「精挑細選」？ 馬辦：不要害怕被比較
陸生團訪陽明交通大學 學生自備馬龍代言球拍求簽名

陸生團訪陽明交通大學 學生自備馬龍代言球拍求簽名
NBA／約柯奇再轟30分 金塊輕取爵士第10勝入袋

NBA／約柯奇再轟30分 金塊輕取爵士第10勝入袋
「對台灣有點嚮往」馬龍與陸生團抵台天氣好 感覺春暖花開

「對台灣有點嚮往」馬龍與陸生團抵台天氣好 感覺春暖花開

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了