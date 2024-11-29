我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

澳門賭場大亨陳榮煉最終判決出爐 安以軒夫關13年罰2.3億美元

台遭CPTPP擱置入會？ 立委：林佳龍要不要下台

記者李人岳、黃婉婷、林縉明、屈彥辰／台北29日電
台灣申請加入CPTPP，傳出與中國大陸的入會申請案同時遭擱置。外交部長林佳龍（右）在立法院面對立委馬文君（左）質詢時再三堅稱「不是被擱置」。（圖／立法院議事轉播系統）
台灣申請加入CPTPP，傳出與中國大陸的入會申請案同時遭擱置。外交部長林佳龍（右）在立法院面對立委馬文君（左）質詢時再三堅稱「不是被擱置」。（圖／立法院議事轉播系統）

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執行委員會年度大會將在加拿大溫哥華登場，外媒報導，由於「一個中國」的棘手政治問題，本屆會議只好先擱置台灣與中國大陸的入會申請案。外交部長林佳龍昨天強調，台方與一半的國家諮商都得到支持。不過藍委馬文君不滿喊話，若仍被擱置，林佳龍是否下台？

國民黨立委馬文君在外交國防委員會批評，今年由加拿大主辦執委會，對台方可能是有史以來最有利的條件，卻仍被擱置。國民黨立委李彥秀表示，台灣人民吃萊豬、核食，卻仍被拒於門外，台灣國際參與的空間，無法避開最核心的兩岸關係與氣氛。

民進黨立委林俊憲表示，每個國家經濟實力、深水區不同，本來就很耗時間，還要看美國態度。民進黨立委賴瑞隆說， 中國杯葛導致其他國家有壓力，希望民主友邦能夠支持台灣加入，不要被政治干擾。

林佳龍再三堅稱「不是被擱置」。他表示，在成立工作小組前可以先做諮商；台方和一半的國家諮商都得到支持，至於新加坡、馬來西亞也都沒有提出反對理由，就是沒反對台灣。台方諮商過的國家都是正面態度，但是否正式成立工作小組，還要由執委會開會決定。

馬文君斥林佳龍，前總統蔡英文曾說台灣加入CPTPP是加入全球自由貿易關鍵一步，如今預算花那麼多，若今年還是被擱置，林佳龍要不要下台？

淡江戰略所教授李大中解讀，CPTPP會員國可能抱持「兩方不得罪」的態度，無意觸碰棘手的兩岸議題與北京壓力，因此擱置燙手山芋。

行政院發言人李慧芝指出，CPTPP執委會年度大會結束後將發表聯合聲明，屆時狀況會比較明朗，政院會靜候聲明出爐。

國民黨 民進黨 加拿大

上一則

賴清德訪南太過境夏威夷及關島 將會老朋友與智庫座談

下一則

新聞評論／川普貿易戰腥風血雨 賴政府勿心存僥倖

延伸閱讀

美媒：「一中」問題棘手 CPTPP擱置兩岸入會申請案

美媒：「一中」問題棘手 CPTPP擱置兩岸入會申請案
交流無人機產業 台外長林佳龍率團訪問立陶宛

交流無人機產業 台外長林佳龍率團訪問立陶宛
賴清德出訪過境美國本土？ 拜川交接期「理想」不易成真

賴清德出訪過境美國本土？ 拜川交接期「理想」不易成真
林佳龍：疑美論沒必要 「讓美國再次偉大」不能沒台灣

林佳龍：疑美論沒必要 「讓美國再次偉大」不能沒台灣

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
網路上外流薄瓜瓜婚禮實況，可見新人身穿白色禮服，還請來舞獅助陣熱鬧。（取材自X平台）

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

2024-11-27 23:33
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了