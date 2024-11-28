我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

感恩節丟大鹽湖醃火雞？猶他州公園公告：小心整隻雞飛了

薄瓜瓜在台婚禮畫面首曝光 中國網民惡評：好土的審美

「教部有意見」馬龍未與中山女高學生交流 有台生說可惜

台灣新聞組／台北28日電
國民黨立委賴士葆說，陸生團只參訪不與學生交流，主要是教育部事先有提出意見及提醒。(本報資料照片)
國民黨立委賴士葆說，陸生團只參訪不與學生交流，主要是教育部事先有提出意見及提醒。(本報資料照片)

前總統馬英九邀請桌球名將馬龍和陸生團訪台，昨首站赴台北市中山女高參訪，並未與學生交流。協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，陸生團只參訪不與學生交流，主要是教育部事先有提出意見及提醒。

賴士葆表示，讓陸生團到中山女高參訪很有意義，因為學校不但有百年建築，更是前總統蔡英文的母校；不過，教育部次長葉丙成在他主持的協調會有提出意見，擔心高中學生的心智年齡比較小，如果要與陸生團座談，比較敏感，恐怕家長也會有所反應，況且在上課期間，還是要盡量避免干擾。

葉丙成表示，當時在聯席會上是提醒，高中生和大學生不一樣，高中生畢竟多數人尚未成年，背後也還有監護人等意見，不像大學生行為自由，只是提醒，家長比較在乎學生課業，參訪活動建議不要打斷學生上課，「沒有說是因心智年齡未成熟。」

葉丙成表示，馬英九基金會一開始就沒有規畫要和中山女高學生交流，只是參訪校史館等行程，並非原先安排交流後被教育部拒絕，「不是這樣的。」

但對於傳出有所謂知情官員向媒體透露，陸生團包括馬龍在內幾乎都有共產黨相關黨員身分，目的就是來統戰。賴士葆說，所有陸生團員背景全都送到相關單位審查，審查會都通過了，為何還有官員出來放砲，這種雞鳴狗盜的行為令人不齒。

陸委會副主委沈有忠表示，從訪問團申請的活動內容項目看來，沒有太多可能違反國安的疑慮。他表示，如果來台交流的申請內容符合規定，陸委會還是樂見其成兩岸交流，希望訪問團在台期間按照行程和申請內容交流。

中山女高一名學生說，明天要段考，書已經唸不完，如果再排一個活動交流，恐會影響考試。但有人說，高中生有自己想法，若主辦單位允許，校方可調查學生的交流意願。

台北中國時報報導，一名中山女中學生說，很可惜沒有跟馬龍有互動機會，求學人生中會有很多次段考，但跟馬龍互動的機會可能一輩子只有這一次，錯失了很可惜，因此雖然沒辦法直接交流，但她與同學仍利用午休打掃結束後，跑去馬龍正在參訪的教室外觀察一舉一動。

馬龍 教育部 馬英九

上一則

新聞評論／陸生團訪台 教部「提醒」 戳破賴開放就學假面

下一則

花公帑辦個唱、買禮物送親友 許銘春、謝宜容列貪汙被告

延伸閱讀

兩岸青年世代的相互理解 來場冠軍與冠軍的交流

兩岸青年世代的相互理解 來場冠軍與冠軍的交流
「教部有意見」陸生團未與學生交流 台生錯失與馬龍互動：可惜

「教部有意見」陸生團未與學生交流 台生錯失與馬龍互動：可惜
馬龍訪台遭綠營質疑 李明賢轟：陸委會也被統戰了？

馬龍訪台遭綠營質疑 李明賢轟：陸委會也被統戰了？
台北上海雙城論壇一波三折 台知情人士：避免被出補考題

台北上海雙城論壇一波三折 台知情人士：避免被出補考題

熱門新聞

薄瓜瓜與許惠瑜在新竹南園舉辦結婚喜宴，許惠瑜在加拿大Crimson Education機構任職的畫面曝光，展現出眾的氣質，標緻的美女。（影片截圖）

薄瓜瓜大婚／妻子許惠瑜正面照曝光 兩人在哥大相識

2024-11-23 02:20
（聯合新聞網）

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

2024-11-22 08:40
薄瓜瓜幼時在程家昌背後玩耍。左為瓜瓜外公、中共開國少將谷景生。（程家昌提供）

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

2024-11-22 05:06
薄瓜瓜南園宴會場地。記者黃義書／攝影

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

2024-11-22 23:26
婚宴區半透明棚架內可看見半透明棚架內的紅燈籠、布幔高掛，非常喜氣。（記者黃義書／攝影）

薄瓜瓜大婚／從中午辦到入夜 下午迎賓派對歡呼聲不斷

2024-11-23 04:58
2009年5月31日，北京，薄瓜瓜接受媒體採訪拍攝肖像。（取材自南方人物周刊）

薄瓜瓜婚宴傳被下封口令 現場搭棚防空拍機拍攝

2024-11-22 21:36

超人氣

更多 >
40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃
美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物

美中罕見換囚 北京送給拜登卸任禮物
曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」

曾傳求生子祕方 港56歲女神拜佛生圖令人「不可思議」
整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑

整理包／感恩節當天這些店不開門 別白跑
Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級

Trader Joe's這款冷凍義大利麵 粉絲：具餐廳等級