「教部有意見」馬龍未與中山女高學生交流 有台生說可惜

國民黨立委賴士葆說，陸生團只參訪不與學生交流，主要是教育部事先有提出意見及提醒。(本報資料照片)

前總統馬英九 邀請桌球名將馬龍 和陸生團訪台，昨首站赴台北市中山女高參訪，並未與學生交流。協助協調這次訪問行程的國民黨立委賴士葆說，陸生團只參訪不與學生交流，主要是教育部 事先有提出意見及提醒。

賴士葆表示，讓陸生團到中山女高參訪很有意義，因為學校不但有百年建築，更是前總統蔡英文的母校；不過，教育部次長葉丙成在他主持的協調會有提出意見，擔心高中學生的心智年齡比較小，如果要與陸生團座談，比較敏感，恐怕家長也會有所反應，況且在上課期間，還是要盡量避免干擾。

葉丙成表示，當時在聯席會上是提醒，高中生和大學生不一樣，高中生畢竟多數人尚未成年，背後也還有監護人等意見，不像大學生行為自由，只是提醒，家長比較在乎學生課業，參訪活動建議不要打斷學生上課，「沒有說是因心智年齡未成熟。」

葉丙成表示，馬英九基金會一開始就沒有規畫要和中山女高學生交流，只是參訪校史館等行程，並非原先安排交流後被教育部拒絕，「不是這樣的。」

但對於傳出有所謂知情官員向媒體透露，陸生團包括馬龍在內幾乎都有共產黨相關黨員身分，目的就是來統戰。賴士葆說，所有陸生團員背景全都送到相關單位審查，審查會都通過了，為何還有官員出來放砲，這種雞鳴狗盜的行為令人不齒。

陸委會副主委沈有忠表示，從訪問團申請的活動內容項目看來，沒有太多可能違反國安的疑慮。他表示，如果來台交流的申請內容符合規定，陸委會還是樂見其成兩岸交流，希望訪問團在台期間按照行程和申請內容交流。

中山女高一名學生說，明天要段考，書已經唸不完，如果再排一個活動交流，恐會影響考試。但有人說，高中生有自己想法，若主辦單位允許，校方可調查學生的交流意願。

台北中國時報報導，一名中山女中學生說，很可惜沒有跟馬龍有互動機會，求學人生中會有很多次段考，但跟馬龍互動的機會可能一輩子只有這一次，錯失了很可惜，因此雖然沒辦法直接交流，但她與同學仍利用午休打掃結束後，跑去馬龍正在參訪的教室外觀察一舉一動。