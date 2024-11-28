新聞評論／陸生團訪台 教部「提醒」 戳破賴開放就學假面

馬英九基金會邀陸生團來台訪問，國民黨立委賴士葆指教育部次長葉丙成認為高中生心智尚未成熟不座談，教育部長鄭英耀上午到立法院備詢前受訪否認此事，並表示「講這樣的話的立委應該負責任」。(記者曾吉松／攝影)

前總統馬英九邀請奧運桌球金牌馬龍 及大陸高校師生團訪台，第一站是中山女中，藍委指陸生團在中山女中只參訪、不交流，主要是教育部 次長葉丙成擔心高中生心智未成熟；儘管葉否認這樣說，但陸委會已評估訪問團沒有國安疑慮，葉不讓雙方交流，反而戳破總統賴清德 的假面具，原來520就職所提重啟陸生來台就學，根本是假話。

馬龍來台訪問，不少球迷引頸企盼，馬龍也希望此行不光是以運動員的身分，也以大學生身分和大家交流。遺憾的是，陸生團來台第一站只能參觀，不能交流，居中協調參訪行程的藍委賴士葆爆料，主要是教育部次長葉丙成在協調會中表示，他擔心高中生心智年齡比較小，如果要與陸生座談，「 比較敏感」，要儘量避免干擾。

高中生心智年齡比較小，但未必不宜與陸生團交流座談；總統賴清德、前總統蔡英文就很喜歡和高中生交流，雖然賴清德的「直球對決」被批幼稚、誤導，甚至胡亂套接，但也沒人說高中生就不適宜交流。況且陸生團來台，陸委會早有所評估，認為交流活動內容沒有國安疑慮，陸委會樂見交流。

藍委說葉丙成認為高中生「比較敏感」，不知道指的是那一個部分？如果是國安的疑慮，既有陸委會的評估，葉次長固然是學有專精的學者，但管到國安，未免就撈過界了。

葉丙成事後澄清，說他當時只是提醒高中生和大學生不一樣，背後還有監護人等意見，參訪活動建議不要打斷學生上課，「沒有說是因心智年齡未成熟」；葉丙成有沒有說「心智未成熟」，已成羅生門，但不讓雙方交流是事實，葉的「提醒」無非是擔心統戰，只是葉丙成不敢像沈伯洋一樣明說罷了。

由此觀之，葉次長心裡應該也是認同綠委沈泊洋，認為對共產黨員來說，所有交流都是統戰的一部分，葉、沈的內心深處除了恐共，對民主政治更嚴重缺乏自信，包括對中山女中的學生。

這也解釋，為何在陸生團抵台前夕，竟有不具名官員要刻意洩漏訪問團員的個資，目的自然是在阻擋兩岸良性交流，並抹紅在野黨，獲取政治利益。

但矛盾的是，如果陸生如此恐怖，賴清德卻在大選期間釋放善意，即使當時在台陸生已所剩無幾，他卻在民進黨中常會上主張不管依醫療人權或防疫角度來看，陸生都應比照外籍生納入健保，這是應該走的方向。

甚至，賴清德當選總統後，又在就職演說中提到要重啟大陸學位生來台就學，以追求兩岸和平共榮；如今陸生團排除萬難來台參訪，葉丙成不讓雙方交流，沈泊洋說他們是來統戰的，連參訪團都要防成這樣，大陸學位生還有來台的可能嗎？賴清德的520談話還當真的嗎？(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)