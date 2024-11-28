路透指賴出訪解放軍恐在台海軍演 台國安研判「向美立威」

賴清德總統將出訪友邦。（圖／截自總統府影片）

路透27日報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國大陸有可能利用賴清德 總統即將出訪太平洋友邦與計畫過境美國為藉口，在未來幾天於台灣附近進行軍事演習。

賴總統將啟動上任後首次元首外交，於11月30日率團出發，展開為期一周的「繁榮南島智慧永續」之旅，前往馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國等3個太平洋友邦，並於12月6日返抵國門。

消息人士告訴路透，賴總統計畫於美國的夏威夷州及屬地關島停留。

4名知情區域官員表示，大陸可能會在賴清德總統出訪結束的12月6日左右或之後不久進行軍演。

共軍2024年已在台灣周邊舉行兩輪重大軍演以施壓台灣，一次在5月，一次在10月，分別名為「聯合利劍─2024Ａ」和「聯合利劍─2024Ｂ」。路透指出，一位台灣安全官員表示，中國大陸可能「重新包裝」正在南海或東海進行的常規軍事活動，移到更接近台灣的位置，並命名為「聯合利劍─2024Ｃ」。

該消息人士指出，北京可能會在賴總統出訪期間擴大「聯合戰備警巡」規模，並在賴總統出訪行程尾聲展開「有針對性」軍演。該消息人士補充指出，20至30艘共軍海軍艦艇參加了本周在南海進行中的軍演。

該官員表示，北京想要向即將上任的美國川普 新政府表明，第一島鏈是「中國勢力範圍」，而賴總統出訪可能成為一個「藉口」。該官員指出，北京希望在美國政府政權交接期間「畫出一條紅線、確立權力」，並且擴大勢力範圍，這次軍演是專門為了美國及其盟邦。

一名熟悉台灣周邊安全評估的消息人士指出，大陸可能在未來幾周內，用演習測試川普政府的底線。

對此，總統府發言人郭雅慧昨表示，中國若假借台灣總統出訪為藉口發動軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁；國防部則強調，有信心確保國家安全。

路透報導，中國未來幾天可能將以賴清德總統出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。國安人士昨表示，不排除中共將發動軍演，除了威脅台灣，正值美國政權交接期，陸方更意在「威嚇現任（拜登）、震懾新任（川普）」，藉軍演向美國立威。

賴總統即將出訪，國安人士說，大陸若在這段期間舉行軍演，一方面當然是要威脅台灣，但現在正值美國新舊政權交接期，北京更大的目標是，向美方立威，同時向美國現任總統拜登以及新任總統川普，展現第一島鏈內是中國的勢力、為中國掌握的意圖。

官員也表示，兩岸近期有許多大型交流，包括馬英九基金會邀請陸生團訪台，12月即將舉辦的雙城論壇，以及在廈門登場的兩岸企業家峰會。大陸如果一邊交流，一邊發動軍演，世界各國包括即將上台的川普，都將視北京為造成區域與兩岸不穩的根源。

國民黨立委李彥秀表示，賴總統出訪友邦，是代表中華民國 的主權，象徵台灣民主經濟的果實，也是全台人民共同期待，中國大陸應該正視中華民國的主權，以及回應台灣人民的期待。

李彥秀也說，匿名國安官員對外媒放話，全文用臆測用語，真正目的是「出口轉內銷」。綠委立刻跟進加碼，「一條龍式」的議題操作，真正目的是鞏固深綠支持者，轉移民眾對執政不滿。