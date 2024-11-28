路透指賴出訪解放軍恐在台海軍演 台國安研判「向美立威」
路透27日報導，根據台灣和區域安全官員評估，中國大陸有可能利用賴清德總統即將出訪太平洋友邦與計畫過境美國為藉口，在未來幾天於台灣附近進行軍事演習。
賴總統將啟動上任後首次元首外交，於11月30日率團出發，展開為期一周的「繁榮南島智慧永續」之旅，前往馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國等3個太平洋友邦，並於12月6日返抵國門。
消息人士告訴路透，賴總統計畫於美國的夏威夷州及屬地關島停留。
4名知情區域官員表示，大陸可能會在賴清德總統出訪結束的12月6日左右或之後不久進行軍演。
共軍2024年已在台灣周邊舉行兩輪重大軍演以施壓台灣，一次在5月，一次在10月，分別名為「聯合利劍─2024Ａ」和「聯合利劍─2024Ｂ」。路透指出，一位台灣安全官員表示，中國大陸可能「重新包裝」正在南海或東海進行的常規軍事活動，移到更接近台灣的位置，並命名為「聯合利劍─2024Ｃ」。
該消息人士指出，北京可能會在賴總統出訪期間擴大「聯合戰備警巡」規模，並在賴總統出訪行程尾聲展開「有針對性」軍演。該消息人士補充指出，20至30艘共軍海軍艦艇參加了本周在南海進行中的軍演。
該官員表示，北京想要向即將上任的美國川普新政府表明，第一島鏈是「中國勢力範圍」，而賴總統出訪可能成為一個「藉口」。該官員指出，北京希望在美國政府政權交接期間「畫出一條紅線、確立權力」，並且擴大勢力範圍，這次軍演是專門為了美國及其盟邦。
一名熟悉台灣周邊安全評估的消息人士指出，大陸可能在未來幾周內，用演習測試川普政府的底線。
對此，總統府發言人郭雅慧昨表示，中國若假借台灣總統出訪為藉口發動軍演，將是對區域和平穩定現狀的公然挑釁；國防部則強調，有信心確保國家安全。
路透報導，中國未來幾天可能將以賴清德總統出訪太平洋友邦為藉口，在台灣周邊展開軍事演習。國安人士昨表示，不排除中共將發動軍演，除了威脅台灣，正值美國政權交接期，陸方更意在「威嚇現任（拜登）、震懾新任（川普）」，藉軍演向美國立威。
賴總統即將出訪，國安人士說，大陸若在這段期間舉行軍演，一方面當然是要威脅台灣，但現在正值美國新舊政權交接期，北京更大的目標是，向美方立威，同時向美國現任總統拜登以及新任總統川普，展現第一島鏈內是中國的勢力、為中國掌握的意圖。
官員也表示，兩岸近期有許多大型交流，包括馬英九基金會邀請陸生團訪台，12月即將舉辦的雙城論壇，以及在廈門登場的兩岸企業家峰會。大陸如果一邊交流，一邊發動軍演，世界各國包括即將上台的川普，都將視北京為造成區域與兩岸不穩的根源。
國民黨立委李彥秀表示，賴總統出訪友邦，是代表中華民國的主權，象徵台灣民主經濟的果實，也是全台人民共同期待，中國大陸應該正視中華民國的主權，以及回應台灣人民的期待。
李彥秀也說，匿名國安官員對外媒放話，全文用臆測用語，真正目的是「出口轉內銷」。綠委立刻跟進加碼，「一條龍式」的議題操作，真正目的是鞏固深綠支持者，轉移民眾對執政不滿。
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