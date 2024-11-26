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大陸審台校教材 敏感內容會被刪除

記者陳宥菘、賴錦宏／綜合26日電
台校人員表示，學校自編的教材內容會依照台灣教育部課綱編制，也會經過大陸當地審批。（記者林俊良／攝影）
台校人員表示，學校自編的教材內容會依照台灣教育部課綱編制，也會經過大陸當地審批。（記者林俊良／攝影）

針對中國大陸海關查扣台灣教科書，上海台商子女學校台北辦事處人員指出，學校目前沒有遇到大陸海關扣留教科書的情況，推測是家長自行寄送參考書。

另一所台校台北辦事處人員則表示，目前大陸針對國中社會科及高中的地理、歷史、公民與社會科，皆要求台校採用自編教材。學校自編的內容會依照台灣教育部課綱編制，也會經過大陸當地審批。這應是當前大陸三所台商子女學校的統一做法。

上述人士坦言，有些內容比較敏感，經過大陸審查後會被刪掉。此外，校方亦有訂購台灣出版社的社會科教材給學生，但是會寄送到學生在台灣的居住地址。

另有台校人員說，由於學生要參加台灣的會考、學測，老師「該補充的還是會補充」。

根據位於昆山的華東台商子女學校官網公布今年度教科書版本，國中全年級社會科皆採用「自編教材」；高中全年級地理、歷史、公民與社會科亦採用「自編教材」。

上海台商子女學校在官網公告的教學計畫表則顯示，以國中地理科為例，皆列出採用康軒出版社教科書。知情人士指，這代表老師主要根據康軒版課本來進行自編教材。

一位東莞台商子女學校教師兼家長則說，該校使用台灣教材，許多老師也來自台灣，教法差異不大。最近教師和家長反映最多的是，學生對一○八課綱的適應有問題，認為部分改動太大，學生還在適應。

至於釣魚台、南海斷續線等問題，該名教師說，兩岸在稱謂上不同，上課時老師會分別把大陸和台灣的說法並陳，讓學生明白兩岸的差異。

釣魚台 教育部 會考

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