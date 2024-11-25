新聞評論／從金馬獎看兩岸民間交流鬆綁

第61屆金馬獎最佳劇情片由中國大陸的「一部未完成的電影」拿下，導演婁燁也以此片摘下最佳導演，監製馬英力（右二）等人代表領獎、受訪。（中央社）

上周五是廿四節氣中的小雪，意味著天氣將會愈來愈冷。這日，中國大陸中央氣象台也發布了寒潮藍色預警，預告今年下半年首場寒潮來襲，各地氣溫會驟降攝氏六度至十度。

當大家都明顯感受到冬天已經到來之際，早已冰凍多時的兩岸關係，近期卻現出一絲絲暖意。

首先是23日舉行的第61屆金馬獎，儘管大陸官方並未對金馬獎解禁，但大陸獨立影片今年卻大舉來參賽。據陸委會說法，本屆金馬獎共有276部大陸電影作品報名參賽，數量達到近年之最，並且有85名陸籍人士申請赴台參加頒獎典禮及相關活動。

而在日益艱難的大環境下，大陸電影人依舊展現出驚人的創作能量，在本屆金馬獎奪下最佳劇情片及最佳導演（婁燁導演的《一部未完成的電影》）以及最佳男主角（張志勇主演的《漂亮朋友》）等大獎。

事實上，今年能有這麼多大陸電影和電影人來台參展並不容易。

今年7月，大陸國家電影局曾發布通知，根據相關規定，中國大陸攝製完成的電影在取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）；擬參加境外電影節（展）的，應先報電影主管部門備案。

也就是說，大陸影片要赴台參加金馬獎得經過雙重審核程序，第一道是先拿到公映許可證，之後再經備案審核。儘管大陸電影和電影人可以採取繞經第三地等方式曲線來台參展，但在大陸當前政治氛圍下，這無疑會存在一定的風險。即便如此，還是有多部大陸電影作品出現在今年的金馬獎，而這也再次凸顯出金馬獎在華語電影界的地位。

另一方面，新冠疫情過後，民進黨 政府對於大陸人士赴台仍以國安等為由設下層層審核關卡，因此有這麼多大陸電影人願意忍受繁瑣的申請手續，現身金馬獎同樣實屬不易。

事實上，在提供大陸獨立電影更大舞台方面，台灣可以做得更多、更好。像是如大陸導演耿軍所建議的，讓入圍 金馬獎的大陸電影就能直接在台灣上映，而不是要獲得「最佳導演」才能不受每年10部、抽籤決定等限制，保證入圍的電影能在台灣讓更多觀眾看見。

在金馬獎落幕後，應馬英九基金會邀請，大陸桌球名將、「奧運六金王」馬龍預計27日將隨大陸7所大學所組成的數十人師生參訪團來台，屆時勢必會在全台掀起一股「馬龍炫風」。據悉，在馬龍之後，還有一批包括巴黎奧運 金牌選手的大陸運動員也將應邀來台交流。

此外，已經冰封好長一段時間的兩岸學術交流也有解凍跡象，部分大陸學者近期已受邀低調來台。

在兩岸關係歷經驚濤駭浪的2024年即將結束前，另一場兩岸交流重頭戲：台北－上海雙城論壇，如無新的意外，下個月將可望在台北登場。從2010年起已連續舉辦過14屆的雙城論壇，是兩岸至今依然續存的唯一官方正式溝通平台。今年雙城論壇原本預定在暑假期間舉行，但受到兩岸關係等諸多因素干擾延宕至今。據了解，今年續辦雙城論壇一直是台北與上海共同努力的目標。

雖然這些交流活動無法根本扭轉兩岸僵局，但或多或少還是可以和緩雙方長期緊繃的關係與氛圍。若民進黨執政當局真有意確保台海和平與穩定，不想看到兩岸持續劍拔弩張直至衝突真的爆發，在進一步鬆綁兩岸民間交流方面，賴政府還有很多事可以做也應該做，關鍵只在於當權者對於兩岸關係的最終追求究竟是什麼。