薄瓜瓜婚宴菜單曝光…沙茶、桔醬入菜 台灣女婿用醬料認識台灣

薄許喜宴目前的菜單規畫，主菜肋眼牛排淋的是沙茶醬跟鹹檸檬醬汁。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書)

中共政治局前委員薄熙來 兒子薄瓜瓜 與宜蘭羅東博愛醫院第三代千金許惠瑜結連理，喜宴菜色保密到家。根據聯合報獨家取得的婚宴菜單規畫，喜宴採台灣高端餐飲目前最流行的「台魂法菜」型制，聚焦婚禮現場The One南園所在新竹的客家風味；而「台灣醬料」更是喜宴套餐的一大亮點。

根據目前取得的兩套菜單，一套是根據南園目前提供的季節菜單「食藝的提味之搵」，以桔醬、油蔥醬、辣椒醬、沙茶醬、醬油等台灣五款經典醬料為主軸。主菜肋眼牛排淋的是沙茶醬跟鹹檸檬醬汁，配菜有台灣段木香菇。前菜「明蝦／粄／發酵醬汁」靈感來自屏東內埔的「蝦公粄」，搭配發酵辣椒醬和鳳梨豆醬，另一道前菜「桶柑麵／柚子醋／鹽麴鹹豬肉」則採日式沾麵吃法。

薄許喜宴目前的菜單規畫，前菜「明蝦／粄／發酵醬汁」靈感來自屏東內埔的「蝦公粄」，搭配發酵辣椒醬和鳳梨豆醬。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書) 薄許喜宴目前的的菜單規畫，前菜「桶柑麵／柚子醋／鹽麴鹹豬肉」採日式沾麵吃法。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書)

另一套菜單主菜是戰斧豬排，設計給不吃牛的賓客。前菜有「烏魚子／馬頭魚」、「十年老菜脯／松葉蟹」。跟所有喜宴一樣，擔心客人沒吃飽，薄許婚宴在甜點前還上了一道「豬油拌飯」。

兩套菜單都有「十年老菜脯」這個元素，一套放在「蘿蔔糕湯」裡，一套搭配松葉蟹。老菜脯是當前台灣餐飲市場炙手可熱的食材，不少香港來台的粵菜師傅都當成乾貨在收藏。台北的粵菜餐廳朧粵、從米其林三星餐廳頤宮轉戰高雄雋餐廳也迅速摘星的主廚陳泰榮，都有計畫在收藏老菜脯並入菜。

薄許喜宴目前的的菜單規畫，有一道讓賓客可以吃飽的豬油拌飯。目前南園菜單的版本是以台南 16號越光米，放火燒蝦仁、鮭魚卵，並以紫蘇醬油膏、紅蔥頭為佐料。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書) 薄許喜宴目前的的菜單規畫，有一道「蘿蔔糕湯」，以老菜脯熬澄清雞湯。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書)

宴菜單裡的菜脯是客家飲食元素，甜點「仙草／牛汶水／綠豆蒜」中的牛汶水則是傳統客家點心。而「柿餅／大地溫沙拉／苦茶油梅醋」這道仿法國餐廳流行的「花園沙拉」概念，兩年前就曾出現在The One集團與客委會合作的餐會上。

當時的客委會主委楊長鎮希望「讓客家飲食在年輕人心中重生」，找來米其林綠星THOMAS CHIEN Restaurant餐飲總監簡天才合作，將客家桔餅入沙拉，並淋上苦茶油。喜宴中這道大地溫沙拉，同樣以苦茶油梅醋這樣的在地風味替代西餐的油醋醬。

簡天才是The One的餐飲顧問，該集團飲食經營標榜與小農及飲食職人合作，以風土與文化呈現台灣季節、人文以及碗中的風景。他們另一位餐飲顧問主廚郭庭瑋的餐廳EMBERS也拿到表彰在地、永續的米其林綠星。今年總統賴清德 就職國宴中，打頭陣象徵族群融合的當季蔬菜拼盤就是出自郭庭瑋之手。他在蔬菜拼盤淋上象徵五大族群蘸醬：東泉辣椒醬、客家桔醬、白腐乳、沙嗲醬，以及阿美族鹽巴辣椒水teńas。所以，在The One南園的菜單上出現以醬料為主軸，詮釋各方移民來台的記憶，有其脈絡可循。

薄許婚宴菜單最後是否調整尚屬未知，但這套以台灣醬料為主軸，充滿客家風味，並以法餐品嘗菜單（tasting menu）方式呈現的菜單規畫，相信祖籍山西、幼年在北京成長，大半人生在西方世界生活的薄瓜瓜，心裡已初嘗了台灣滋味。