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薄瓜瓜婚宴菜單曝光…沙茶、桔醬入菜 台灣女婿用醬料認識台灣

記者李承宇／台北報導
薄許喜宴目前的菜單規畫，主菜肋眼牛排淋的是沙茶醬跟鹹檸檬醬汁。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書)
薄許喜宴目前的菜單規畫，主菜肋眼牛排淋的是沙茶醬跟鹹檸檬醬汁。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書)

中共政治局前委員薄熙來兒子薄瓜瓜與宜蘭羅東博愛醫院第三代千金許惠瑜結連理，喜宴菜色保密到家。根據聯合報獨家取得的婚宴菜單規畫，喜宴採台灣高端餐飲目前最流行的「台魂法菜」型制，聚焦婚禮現場The One南園所在新竹的客家風味；而「台灣醬料」更是喜宴套餐的一大亮點。

根據目前取得的兩套菜單，一套是根據南園目前提供的季節菜單「食藝的提味之搵」，以桔醬、油蔥醬、辣椒醬、沙茶醬、醬油等台灣五款經典醬料為主軸。主菜肋眼牛排淋的是沙茶醬跟鹹檸檬醬汁，配菜有台灣段木香菇。前菜「明蝦／粄／發酵醬汁」靈感來自屏東內埔的「蝦公粄」，搭配發酵辣椒醬和鳳梨豆醬，另一道前菜「桶柑麵／柚子醋／鹽麴鹹豬肉」則採日式沾麵吃法。

薄許喜宴目前的菜單規畫，前菜「明蝦／粄／發酵醬汁」靈感來自屏東內埔的「蝦公粄」，...
薄許喜宴目前的菜單規畫，前菜「明蝦／粄／發酵醬汁」靈感來自屏東內埔的「蝦公粄」，搭配發酵辣椒醬和鳳梨豆醬。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書)
薄許喜宴目前的的菜單規畫，前菜「桶柑麵／柚子醋／鹽麴鹹豬肉」採日式沾麵吃法。(取...
薄許喜宴目前的的菜單規畫，前菜「桶柑麵／柚子醋／鹽麴鹹豬肉」採日式沾麵吃法。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書)

另一套菜單主菜是戰斧豬排，設計給不吃牛的賓客。前菜有「烏魚子／馬頭魚」、「十年老菜脯／松葉蟹」。跟所有喜宴一樣，擔心客人沒吃飽，薄許婚宴在甜點前還上了一道「豬油拌飯」。

兩套菜單都有「十年老菜脯」這個元素，一套放在「蘿蔔糕湯」裡，一套搭配松葉蟹。老菜脯是當前台灣餐飲市場炙手可熱的食材，不少香港來台的粵菜師傅都當成乾貨在收藏。台北的粵菜餐廳朧粵、從米其林三星餐廳頤宮轉戰高雄雋餐廳也迅速摘星的主廚陳泰榮，都有計畫在收藏老菜脯並入菜。

薄許喜宴目前的的菜單規畫，有一道讓賓客可以吃飽的豬油拌飯。目前南園菜單的版本是以...
薄許喜宴目前的的菜單規畫，有一道讓賓客可以吃飽的豬油拌飯。目前南園菜單的版本是以台南 16號越光米，放火燒蝦仁、鮭魚卵，並以紫蘇醬油膏、紅蔥頭為佐料。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書)
薄許喜宴目前的的菜單規畫，有一道「蘿蔔糕湯」，以老菜脯熬澄清雞湯。(取材自「異數...
薄許喜宴目前的的菜單規畫，有一道「蘿蔔糕湯」，以老菜脯熬澄清雞湯。(取材自「異數悅遊 The One南園人文客棧」臉書)

宴菜單裡的菜脯是客家飲食元素，甜點「仙草／牛汶水／綠豆蒜」中的牛汶水則是傳統客家點心。而「柿餅／大地溫沙拉／苦茶油梅醋」這道仿法國餐廳流行的「花園沙拉」概念，兩年前就曾出現在The One集團與客委會合作的餐會上。

當時的客委會主委楊長鎮希望「讓客家飲食在年輕人心中重生」，找來米其林綠星THOMAS CHIEN Restaurant餐飲總監簡天才合作，將客家桔餅入沙拉，並淋上苦茶油。喜宴中這道大地溫沙拉，同樣以苦茶油梅醋這樣的在地風味替代西餐的油醋醬。

簡天才是The One的餐飲顧問，該集團飲食經營標榜與小農及飲食職人合作，以風土與文化呈現台灣季節、人文以及碗中的風景。他們另一位餐飲顧問主廚郭庭瑋的餐廳EMBERS也拿到表彰在地、永續的米其林綠星。今年總統賴清德就職國宴中，打頭陣象徵族群融合的當季蔬菜拼盤就是出自郭庭瑋之手。他在蔬菜拼盤淋上象徵五大族群蘸醬：東泉辣椒醬、客家桔醬、白腐乳、沙嗲醬，以及阿美族鹽巴辣椒水teńas。所以，在The One南園的菜單上出現以醬料為主軸，詮釋各方移民來台的記憶，有其脈絡可循。

薄許婚宴菜單最後是否調整尚屬未知，但這套以台灣醬料為主軸，充滿客家風味，並以法餐品嘗菜單（tasting menu）方式呈現的菜單規畫，相信祖籍山西、幼年在北京成長，大半人生在西方世界生活的薄瓜瓜，心裡已初嘗了台灣滋味。

The One餐飲顧問、米其林綠星THOMAS CHIEN Restaurant...
The One餐飲顧問、米其林綠星THOMAS CHIEN Restaurant餐飲總監簡天才曾與客委會合作，將將客家桔餅入沙拉，並淋上苦茶油。(本報資料照片)

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