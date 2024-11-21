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簡化出口管制 美國會報告建議軍售台灣比照北約+

台灣新聞組／台北21日電
美國國會報告建議，簡化對台灣武器出口管制程序；圖為台灣軍方今年4月演練發射美製復仇者防空飛彈系統。（美聯社）
美國國會報告建議，簡化對台灣武器出口管制程序；圖為台灣軍方今年4月演練發射美製復仇者防空飛彈系統。（美聯社）

美國國會轄下的美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）19日向國會遞交年度報告，建議修訂「武器出口管制法」，讓台灣與「北約+」成員國享有同等軍售待遇。USCC委員薛瑞福指出，這將簡化對台出口管制程序。

中央社報導，這份年度報告內容分十個章節，包括美中經濟與貿易關係、美中安全關係、台灣及香港等。關於台灣的建議共有兩點，一是國會修改1976年「武器出口管制法」，將台灣的軍售待遇提高到日本、澳洲、南韓、以色列和紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）成員國同等級別。

根據武器出口管制法，「北約+」軍售案金額達到2500萬美元才需由國會批准。目前美國對台軍售需國會同意的門檻為1400萬美元。

USCC成員、美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福表示，將台灣納入「北約+」將使台灣成為美國最重要的安全援助夥伴之一，並簡化對台灣出口管制程序。

報告中關於台灣的第二項建議則是由美國國會成立「台灣盟友基金」，向與台灣有正式外交關係的國家提供外援，每年單一國家最多可以獲得撥款總額的15%。與台灣斷絕外交關係的國家將立即喪失獲得基金的資格。

台灣章下的「對美國影響」方面，提到台灣依然是中美衝突的潛在爆點。中國大陸領導人已表示有意將台灣置於其控制下，也始終沒有偏離統一目標，從影響台灣輿論的資訊行動到祭出武力，北京已明確表示，不惜使用多種方法實現統一。

報告也說，賴清德當選總統讓北京憂心，但中方領導層可能會將「民進黨作為少數政府」的局勢解讀為一種弱點及契機，藉由透過與在野黨接觸來推進目的。這種解讀可能會導致北京加大對民進黨的壓力，這不只增加兩岸也可能增加中美誤判風險。

報告同時指出，美國國防工業製造的限制及交期延長，意味按目前的速度，台灣難以獨自獲得足夠武裝來嚇阻或抵禦解放軍入侵，因此台灣將依賴美國提供威懾力，而解放軍持續落實2027年及本世紀中葉的現代化目標，即便能夠阻止解放軍全面入侵，「中國仍在持續建立封鎖台灣的能力，這對美國及台灣領導人構成了特殊的挑戰」。

北約 軍售 解放軍

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