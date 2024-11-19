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蔡英文明啟程訪加出席HISF年會 論壇中將發表專題演說

記者侯俐安／台北19日電
前總統蔡英文將訪加拿大，圖為她於訪問捷克布拉格期間在「公元兩千論壇」年會發表演講。(路透資料照片)
前總統蔡英文將訪加拿大，圖為她於訪問捷克布拉格期間在「公元兩千論壇」年會發表演講。(路透資料照片)

前總統蔡英文辦公室昨宣布，應「哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum,HISF）」邀請，蔡英文明啟程前往加拿大，出席在加國東岸哈利法克斯市舉辦的2024 HISF年會，將於論壇中發表專題演說。

本報系聯合報報導，蔡辦表示，蔡英文將向國際社會傳達台灣人民堅定守護民主自由的努力與信念，台灣也將持續與國際社會合作，為全球的穩定繁榮貢獻力量。

中央社報導，HISF訂於22日至24日舉行，是匯集全球民主國家討論安全議題及強化戰略合作的重要盛會，今年的年度大會主題為New Eras Arrive；這項論壇每年均聚集數十個國家，數百名國防及戰略安全領域專家及政要參與，目的在推動民主國家間更緊密的戰略合作，以共同應對世界上最緊迫的安全挑戰。

蔡辦發言人蔡舒景表示，正如蔡英文2021年獲頒「馬侃公共事務領袖獎章」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）時表示，「民主自由，就是台灣立足世界的最好獎章」，也更證明台灣是有能力貢獻全世界的良善力量。

蔡英文 哈利 加拿大

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