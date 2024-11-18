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王金平赴福建漳州祭祖 表態「大家都是中華民族一份子」

特派記者廖士鋒／漳州即時報導
王金平18日上午在漳州祭祖，當地動員上百人以上歡迎。（記者廖士鋒／攝影）
王金平18日上午在漳州祭祖，當地動員上百人以上歡迎。（記者廖士鋒／攝影）

前立法院長、前國民黨副主席王金平18日上午赴福建漳州祭祖，現場場面盛大，而王金平也向媒體強調中華民族慎終追遠的美德，此外他在祭文中也針對兩岸關係有所著墨，並向媒體表態，「大家都是中華民族的一份子，中華民族等同一個大家庭一樣」。

王金平18上午10時左右抵達漳州白礁村王世家廟世饗堂祭祖，當地一早就有百人規模的鑼鼓隊伍排練迎接，現場還鳴放禮炮，凸顯當地的重視。一位參與迎接的當地婦女表示，這次王金平到漳州祭祖，當地迎接的場面比起2019年那次更為盛大，但當地是在「幾天前」才得知，準備時間則遠遠少於上次的一個月左右。

在鑼鼓喧囂中，王金平抵達祠堂，並先與當地民眾握手寒暄，隨後進入祠堂休息、換上紅馬褂祭祖。

王金平所宣讀的祭文，文體是駢文，並且以國語進行。他在祭文中，提到「磨礪以須，老壯同氣，為旺家族，為和兩岸，引領離島，掌握機遇，共築希望，同圓夢想，繼往開來，再譜新章」。

幾天前王金平才公開宣示成立「中道和平聯盟」智庫，並將在12月提出「中道和平倡議宣言」，今天他先在漳州祭祖所透露的兩岸論述內容，或與未來的倡議有關。

祭典結束後，王金平以閩南語現場向媒體表示，2019年自己第一遍回來祭祖，回到台灣後「我感覺一切都過得很順遂」。他隨後強調，中華民族有一個全世界各族都沒有的美德，就是「慎終追遠」。他表示，自己今天來就是慎終追遠最具體的行動，他更表態「大家都是中華民族的一份子，中華民族等同一個大家庭一樣」，今天我們遵循這樣的文化。

他還提到「共同為中華民族奉獻、努力、追求更為長遠的發展，也讓大家過著幸福、安全、安定的美好生活」。

值得一提的是，祠堂內有許多王金平的痕跡，包含三塊匾額，其中一個年份是2007年，寫著「中國台灣立法院長」，形式比照光緒時期狀元王仁堪的匾額。

另一個是2019年的匾額，上書「俎豆千秋」；第三塊匾額是「祖德千秋」，紀年為「白礁老祖閩南王1122年紀念」，應是王金平在立法院長任內親筆所書，並有鈐印。

此外牆壁上還有諸多王金平的照片，以及台灣高雄王氏族譜，並以簡體字紀年「中華民國八十五年十二月製」。

今日下午，王金平將在廈門與中國國台辦主任宋濤會見。

王金平 中華民國 國民黨

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