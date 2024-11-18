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前艦長哽咽讚中國強 綠委提修法設「呂禮詩條款」砍退俸

台灣新聞組／台北18日電
海軍前艦長呂禮詩參觀珠海航展，相關發言引發爭議。（取材自呂禮詩臉書）
海軍前艦長呂禮詩參觀珠海航展，相關發言引發爭議。（取材自呂禮詩臉書）

前海軍艦長、退役少校呂禮詩在解放軍大秀軍事肌肉的珠海航展上哽咽表示，想讓台灣民眾知道「我們中國有多強」。民進黨立委邱志偉為此提出「兩岸人民關係條例」修正草案」，將規範退役將領擴及「少校以上且領有終身俸人員」，若退役校官媚中可砍月退俸。國民黨立委洪孟楷表示，只要跟他們講不同的話，就要修法去砍退休俸。前立委沈富雄認為很多軍官會敢怒不敢言，民進黨損失恐會非常大。

根據「兩岸人民關係條例」，政務副首長或少將以上人員退休後不可參與中國政治活動，若有妨害國家尊嚴行為最重可剝奪月退俸，並註銷勳、獎章，此條俗稱「吳斯懷條款」，近日國民黨立委翁曉玲主張刪除，認為此條違背憲法言論和表意自由，但因事涉敏感，提案未獲藍營立委支持，甚至還有已簽署提案的藍委撤簽；民進黨立委邱志偉近日也要提出「吳斯懷條款」修正提案，不但不是要刪除，反要將適用範圍擴及退役校級軍官，原因就是因為呂禮詩日前在珠海航展說的「中國強」事件。

近日，呂禮詩「中國強」事件引發議論，不過呂是「少校」退役，並非「兩岸人民關係條例」適用對象，陸委會也僅能呼籲社會應該發揮輿論力量共同譴責，邱志偉為此提案修法，調整適用對象，也被稱為「呂禮詩條款」。

邱志偉認為，「國防法」規定中華民國不分軍種應對國家有忠誠義務關係，而世界各國針對退伍軍人違反對國家忠誠義務、成為間諜或從事有害國家尊嚴或利益的行為，即會遭到懲處、判刑或剝奪退伍福利，且美國、德國等重要民主國家，皆有退伍軍人遭中國利誘而為其服務的情事，台灣更是中國滲透、招攬與利誘的重要目標。

洪孟楷17日在政論節目中表示，呂禮詩當然要對自己言論負責。但陸委會怎會用這樣的一個回應，要大家共同用民間壓力來口誅筆伐呂禮詩，好像就是點一個訊號，網軍就出征了、青鳥也飛出去。

洪孟楷點出，台灣可貴的地方就是言論自由，或是相關的民主法治，可是動不動就看到，你只要跟他們講不同的話，就要修法去砍退休俸，就是用青鳥來出征，對你人身攻擊，這代表他們自己在分藍綠、自我畫分。

沈富雄則表示，「我反對用錢去處罰他，用錢能夠讓人收斂、改變意識形態那好辦，但是現在若是以錢的方面來著眼的話，很多軍官大概會很反感，這個你損失就會非常的大，但這麼做會不會改變這些軍官們效忠的對象」？沈更認為「因為他們被處罰了不敢講，不見得他們效忠的對象就不一樣，心裡可能會不服，所以這個不是好辦法」。

退休 民進黨 國民黨

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