我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

立法院長韓國瑜依慣例率團賀川普就職？ 藍憂綠卡韓

記者唐筱恬、侯俐安、黃婉婷、鄭媁、張睿廷／台北18日電
立法院長韓國瑜。（本報資料照片）
立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

美國總統當選人川普預計明年1月20日就職。過去總統多次指派立法院長組跨黨派祝賀團赴美，今年賴清德總統是否按此慣例引發關注。立法院長韓國瑜已針對明年1月國會案件進行盤點，預留若需要赴美的時間。

外交部回應，赴美慶賀團目前在籌備中。依過去慣例，台灣都是總統指派「民間代表團」赴美參與美國總統就職典禮，再由駐美代表處安排出席相關活動，也藉此機會與美國國會人士互動。

2005年，美國前總統小布希就職時，由時任中研院長李遠哲率團出席。2009、2013年美國前總統歐巴馬就職典禮，由當時立法院長王金平代表；此後也寫下慣例，美國新任總統就職祝賀團，都是府方出面指派、外交單位負責執行，由國會議長率團慶賀。

但2016年川普就職時，時任立法院長蘇嘉全因立院有總預算案等要處理，當時會期又延會到春節除夕前，因此當年蔡英文總統改派行政院前院長游錫堃組祝賀團。

2020年美國總統拜登勝選時遇上疫情，時任立法院長游錫堃未組團參加，由駐美前代表蕭美琴出席。據了解，賴政府是否邀請韓國瑜為代表尚未確認。

國民黨團首席副書記長王鴻薇指出，依民主基金會「卡韓」經驗，民進黨應該不會心甘情願讓韓國瑜擔任赴美團長；但她認為應依慣例讓韓國瑜帶團赴美，也請府方盡早對外宣布。

民進黨團幹事長吳思瑤則回顧蔡政府時代，兩任美國總統就職，2017年指派游錫堃以行政院前院長身分組祝賀團，2021年則指派時任駐美代表蕭美琴出席，並非一定要由立法院長率團。

韓國瑜 川普 民進黨

上一則

前艦長哽咽讚中國強 綠委提修法設「呂禮詩條款」砍退俸

延伸閱讀

反蘋果的FCC委員卡爾 被川普提名為主席 分析師：他將和矽谷激烈鬥爭

反蘋果的FCC委員卡爾 被川普提名為主席 分析師：他將和矽谷激烈鬥爭
川普創最快內閣布局紀錄 8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

川普創最快內閣布局紀錄 8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬
川普新任期對民眾生活的七種影響

川普新任期對民眾生活的七種影響
川普新內閣要過參院這關 83歲麥康諾說了算？

川普新內閣要過參院這關 83歲麥康諾說了算？

熱門新聞

中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

2024-11-16 05:05
中共前重慶市委書記薄熙來(中)的兒子薄瓜瓜（右）將成為台灣女婿，外界高度關注，左為薄瓜瓜母親谷開來。（新浪微博）

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

2024-11-14 23:51
薄瓜瓜與羅東許家千金婚筵傳選在新竹The One南園人文客棧舉辦。(記者巫鴻瑋／攝影)

薄瓜瓜未婚妻外型俏麗 前同事：她英文比中文好

2024-11-15 22:05
媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
薄瓜瓜與宜蘭許家第三代千金喜筵選定位於新竹的The One南園舉辦，屆時台灣各界政商大老都將現身南園同心樓。記者巫鴻瑋／攝影

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

2024-11-15 10:18
薄瓜瓜曾與中共元老陳雲孫女陳曉丹交往過。（取自微博）

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

2024-11-16 01:22

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地