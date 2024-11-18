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習近平APEC上點名賴清德是台獨？台國安局：不排除中共刻意操作

記者程嘉文／台北18日電
美國總統拜登（左）與中國大陸國家主席習近平（右）16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面，這也是兩人最後一次以元首身分對談。（美聯社）
美國總統拜登（左）與中國大陸國家主席習近平（右）16日在秘魯利馬亞太經合會場邊會面，這也是兩人最後一次以元首身分對談。（美聯社）

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平日前在秘魯亞太經合會（APEC）領導人非正式會議期間會晤，會後大陸中央電視台及新華社報導，習首度公開點名總統賴清德為台獨，並指台獨分裂行徑與台海和平穩定水火不容。對此，台灣國安局長蔡明彥18日回應，比對美國白宮新聞稿，以及中共領導人習近平過去在這類國際場合的談話，較少直接出現點名台灣領導人的狀況，不能排除是否為中共外交部或官媒刻意操作。

拜習會之後，雙方新聞發布內容有相當落差：白宮表示拜登重申美國「一中政策」不變，並要北京停止在台灣周邊進行破壞穩定的軍事行動。陸方則稱，拜登強調不支持台獨、不利用台灣問題與中國競爭，習也表明，台灣問題是「不容挑戰」的紅線，要拜登認清「賴清德的台獨本性」。

蔡明彥18日到立法院外交國防委員會備詢，會前他接受媒體訪問，表示國安局比對白宮新聞稿與習近平過去在這些國際場合的談話，不能排除是不是中共外交部或官媒有做刻意會後媒宣操作，或認知作戰操作。

蔡明彥續指，相同狀況也發生在日前習近平跟新加坡總理黃循財會談，會談後中方新聞稿也提到新加坡總理提到反對台獨等，但經查證發現，星方並沒有這樣談話。還原整個過程，發現可能有媒宣操作考量。

拜登 習近平 白宮

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