習近平點名賴清德？馬英九基金會：兩岸已無政治迴旋空間

馬英九基金會執行長蕭旭岑今在「千秋萬事」廣播專訪。(取材自中廣新聞網)

美國總統拜登與中國國家主席習近平 在APEC峰會期間會晤，中國官媒指，習近平在與拜登的談話中點名賴清德 總統為台獨。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，這非常罕見，中共 官媒的報導等於中共領導人直接將賴總統定性，兩岸在政治上已無迴旋空間。

蕭旭岑今在「千秋萬事」廣播專訪指出，此事絕對是非常重要的訊息，中共最高領導人過去幾乎沒有親自點名台灣領導人，從江澤民到胡錦濤，不管是針對前總統李登輝、陳水扁、蔡英文，這一次點名賴清德，等於是由最高領導人把未來的兩岸關係定調，不容小覷。

蕭旭岑說，報載民進黨黨政高層、國安人士稱，習近平在與拜登的談話中沒有點名賴清德，是中國官媒自作主張把賴清德加上去，是虛偽消息。他認為，這樣的說法非常可笑，稍微懂兩岸關係的人就會覺得，中國外交部的新聞稿直接把「賴清德、民進黨」6個字寫出來，如果沒有中共領導層的同意、沒有經過習近平的許可，有可能竄改習的講話刊出來嗎？

蕭旭岑認為，習近平點名賴清德，是要告訴台灣，所有的一切行動或者利劍演習、軍演，都是針對賴清德與民進黨，因為他們主張台獨。過去不管是李登輝還是蔡英文，雖然中國很有意見，但他們從來沒有點過名，因為要保留空間，如果今天直接把總統定調或定性，以後兩岸關係就沒辦法談，代表政治上已無迴旋空間了。

蕭旭岑表示，賴清德政府既然那麼抗中保台，為何那麼在意有沒有被點名？民進黨立委沈伯洋被點名為台獨份子後，馬上說他不是黑熊學院的負責人，真要抗中就應該認真去面對，自己的路線獲得習近平重視，可是政府卻一直否認，難道賴清德也跟沈柏洋一樣，把抗中當成只是為了要獲取權力的工具？