台向美方查證 習近平、拜登公開私下都未提「賴清德」

美中兩國元首16日在祕魯舉行的APEC峰會場邊會晤，這是川普重返白宮之前，拜登總統任內與習近平最後一次會面。(路透)

「拜習會」16日在秘魯登場，中國官媒釋出訊息指稱，中國國家主席習近平 首次公開點名中華民國總統賴清德 ，強調「台獨分裂行徑同台海和平穩定水火不容」。不過，台方相關單位向美方確認，無論公開或私下談話，習近平都沒有提到「賴清德」三個字。

根據中國央視新聞報導，習近平與拜登談及中美關係，再次告知美方想要維護台海和平，要認清賴清德和民進黨「台獨」本性，慎之又慎處理台灣問題，明確反對台獨，支持中國和平統一。緊接著，多名中國學者也接連指稱，這是習近平首次公開指名道姓點名賴清德。

不過，上述內容皆只有文字描述，陸方並未釋出相關畫面。

然而，從外媒釋出的拜登、習近平公開會晤影片可見，習近平在談話中表達過去4年中美關係歷經起伏，但兩國若能求同存異、彼此成就，中美關係會得到長幅發展，若將對方當成對手、敵人，互相競爭傷害，就會遭遇波折甚至倒退。

習近平也說，當今世界動蕩不安、衝突頻發，新舊問題交織，人類面臨前所未有的挑戰，團結協作才能共體時艱，新一輪科技革命和產業變革芳心未艾，脫鉤斷裂不是解決之道，互利合作才能共同發展，小院高牆並非大國作為，開放共享才能造福。

對此，台方相關單位已向美方確認，不論公開或私下談話，都沒有提到「賴清德」三個字。

涉外人士也指出，這在本次亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會不是首次發生，陸媒前天才幫新加坡 說了沒有說的話。新加坡總理黃循財15日在APEC場邊會晤習近平，會後陸方對外宣稱「新加坡完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的台灣獨立，堅定恪守一個中國原則。」但經台方查證，新加坡並未發表此等言論，中方說法顯非事實。

台外交部前天也在針對習近平、黃循材會晤後，單方面地宣稱談話涉及台灣一事發布新聞稿指出，中國再次未經他國同意即代為發表不實涉台言論外，更是錯誤陳述他國立場的累犯，其意圖就是要混淆國際視聽。針對中國政府一再於國際社會散佈貶抑我國主權的不實謬論及謊言，外交部予以嚴正譴責與駁斥，並呼籲國際社會共同譴責中國此種片面且蓄意破壞區域和平穩定的霸凌作法。