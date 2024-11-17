「打死不敢再去了」大進滿88號船長遭陸扣押136天歸來

大進滿88號16日凌晨返回澎湖西嶼竹灣漁港。(記者林保光／翻攝)

澎湖大進滿88號漁船與洪姓船長遭中國大陸海警扣押136天，繳交罰款後獲釋，昨天凌晨平安返回澎湖西嶼竹灣漁港，2個女兒接他回家。船長向鄰居談及遭扣押過程依然心有餘悸，直說不知道那裡不能作業，以後「打死也不敢再去了」。

大進滿88號漁船今年7月2日在金門東北方海域捕捉小管，時值大陸伏季休漁，遇大陸海警登船攔檢，洪姓船長、台籍丁姓船員及3名印尼 籍漁工，連人帶船被帶往福建省泉州市圍頭港留置，經前立委林炳坤、澎湖海峽兩岸交流協會理事長陳雙全等地方人士奔走，陸方8月13日先釋回4名船員和漁工，洪姓船長則留滯，至前天繳交21萬元人民幣罰款後獲釋。

昨天凌晨0時左右，大進滿88號由海巡署巡防艇戒護返回澎湖竹灣漁港，船一進港，船長即由2名女兒接回家，他似心有餘悸，臉上沒笑容，人也瘦了一圈，不願意受訪。

與洪姓船長熟識的西嶼鄉竹灣村長許進清昨天一早前往探親，洪船長聊起被扣押過程，指當時遇到大陸海警攔檢，海警要求停船，說那裡不能捕魚，接著就把他們和船「牽過去（扣回）」；洪說，「不知道那裡不能作業，如果知道就不會去了」。洪姓船長向許進清提及，留滯期間「管束太嚴」、「沒自由」，拜託幫忙買東西也不行，心情很差。

洪姓船長返家時，家人特別準備豬腳麵線替他過運，昨早和村長聊過以後，馬上出門理髮去霉運。大進滿88號昨一早則上架整理，準備半個月後捕捉土魠。