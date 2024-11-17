縮減貿易順差 台央行建議擴大採購美石油

川普第一個任期大力支持美國頁岩油開採，此次競選的能源政策，也鼓勵增產美國境內石化能源，包括頁岩油及天然氣。圖為美國加州外海鑽油平台。（路透）

美國大選變天，川普 重返白宮，他鼓勵美國境內增產石化能源，包括頁岩油及天然氣 ；據了解，在川普2.0時代，台灣很有可能增加對美能源採購，除了縮減台美貿易順差，也有望解決中油煉油廠脫硫設備量能不足窘境。

台灣已連續六次被美國列為匯率操縱觀察名單，其中很大的原因就是台灣對美國貿易順差大幅揚升，雖然這是因為美國對台灣晶片等資訊通產品需求龐大的必然結果，但台灣還是得設法降低台美貿易順差；央行對此提出解決建議方案，擴大對美採購能源、農產品，以及軍品。

農產品價格本來就低，對於縮小貿易順差的效果有限，軍品部分台灣下單已多，只是美國無法交貨。但能源則相對有成長機會，台灣幾無自產化石燃料，加上美國新任總統川普又是傳統能源的擁護者，台灣有機會增加對美國採購原油。

行政院也意識到此問題的重要性，決定通盤研究改善對美貿易順差龐大的狀況，能源被行政院視為重要項目，因此本周已先下封口令，禁止中油對外透露未來原油採購布局。

中油對美採購原油逐年增加，今年到目前為止，已與向沙鳥地阿拉伯的採購量比肩，各占三成、三成，中油認為其實美國的油源更適合中油煉油廠現況，且中東地緣政治風險是個風險，分散油源符合能源安全的訴求。

中油發言人柯珂如表示，中油自2017年開始進口美國西德州原油迄今，進口數量逐年遞增，主要是因為美國原油價格具競爭力，符合中油原油煉製效益評比要求，加上中油大林煉油廠第三加氫脫硫工場於2022年底停產，導致高硫原油煉能下降，為維持整體煉量，以進口美國低硫原油因應，滿足台灣低硫份成品油需求及符合環保規範。

能源學者中央大學台灣經濟發展研究中心研究員梁啟源表示，就貿易往來而言，向美國多買石油 、多買天然氣，可以達到減少對美貿易順差的效果，否則近年台灣對美順差大幅增加，對台灣政府而言也是很大的壓力。

比較近年原油進口國占比排名變動情形，可發現美國占比快速提升，科威特占比顯著下降，研究機構指出，不同來源的原油品質不同，原油的價格、運輸路徑及時間與成本，以及煉油廠的需求及能力，都是採購時要考量的因素。