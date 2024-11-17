王金平登陸祭祖 18日會國台辦主任宋濤

立法院前院長王金平即將於18日在廈門會見大陸國台辦主任宋濤。（本報資料照片）

日前大動作成立智庫並開設「溝通協調課」的前立法院長、前國民黨 副主席王金平 即將到大陸祭祖，祖籍在福建漳泉地區的他，也即將於18日與大陸國台辦主任宋濤在廈門會面。

王金平到大陸福建地區祭祖的行程，包含18日上午在廈門有活動，下午則與宋濤會面，其餘行程，目前大陸台辦系統沒有向台媒透露。另據本報系聯合報了解，國民黨前秘書長李乾龍也已經前往廈門，目前尚不確定與王金平是否同行。

王金平卸任立法院長後，曾數度前往大陸，包含2019年5月到福建漳州白礁村的王氏宗祠祭祖，身穿紅馬褂引起注目；當時仍具立委身分的王金平已宣布角逐2020年總統大選，時任大陸國台辦主任劉結一也在廈門會見王金平一行，此外時任中共 福建省委常委、廈門市委書記胡昌升、漳州市委書記邵玉龍也有與王金平會見。大陸官方以「台灣王氏宗親會榮譽理事長」形容王金平。

今年6月，王金平曾到江蘇崑山參加慧聚天后宮的活動，但行程相對低調許多，也沒有公開會見大陸高層。如今即將舉行的「王宋會」將是現任國台辦主任宋濤首度公開與王金平會晤，屆時雙方所談的內容，料將受到一定的關注。

2019年的「王劉會」上，劉結一表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，是血脈相連的一家人。兩岸中國人應共擔民族大義、順應歷史大勢，堅持「九二共識」，堅決反對「台獨」，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

王金平則表示自己一向認為，中華兒女一家親，本是同根生，血脈文化無法切割，「台獨是假議題，根本行不通」。20幾年來，九二共識曾為兩岸關係的和平穩定，奠定了堅實的基礎。「展望未來，我相信，我們也必定可以在這個基礎上，與時俱進，尋求兩岸的新共識，再創兩岸和平發展的新契機」。