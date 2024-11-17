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冷眼集／薄瓜瓜vs.小明 民進黨政府矯情又雙標

記者 蔡惠萍
中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）
中共政治局前委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜，將迎娶宜蘭縣羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜。（路透資料照）

中共前中央政治局委員、前重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜，傳出將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為「陸配」。海基會秘書長羅文嘉表示，希望相愛的人都能得到幸福，並說政府不介入個人情感。這話說得文青味十足，但對比疫情期間被排除在國門外的「小明」，就顯得矯情。

兩岸因同文同種，加上地理相近，陸籍配偶（包含港澳）也一直高居台灣與境外人士婚配的7成之多。不過，同樣是境外婚姻，陸配對比其他的外配，一直飽受各種有形與無形的歧視。最鮮明的例子就是取得身分證的年限，外配只要4年即可取得台灣身分證，擁有公民權；但陸配最早要8年，直到馬政府時期才修法改成6年。

這還是有形的制度歧視，隱形的歧視更比比皆是，尤其民進黨二次執政上台後，操作抗中保台，使陸配在台處境更加艱難，連帶讓陸配小孩成了受害者。

2020年新冠疫情爆發，政府派包機接回滯留對岸的國民，唯獨尚未取得中華民國國籍的陸配子女「小明」，遲遲無法回台。陸委會一度基於人道考量開放陸配子女可以赴台，不久中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布撤回決定。

不少「小明」的父母是因長年在大陸工作，為了居住之便，所以先沒有申請台籍；諷刺的是，當時外籍人士不但可以留在台灣，也可以來商務探親，但明明是「台灣之子」，只因尚未取得中華民國國籍，就無法回台。

此外，不少小明是陸配前段婚姻的子女，他們其實很多也來台灣4、5年了，卻還在苦苦排隊等待身分證。不只是小明，許多當時甫新婚尚未取得居留權的陸配，只是赴大陸探親，卻也因此很長一段時間回不了台灣，但其他外配卻可赴台。

更遑論從蔡政府到賴政府，都對許多已取得台灣身分證從事公職的陸配採取「麥卡錫主義」，最近民眾黨不分區立委名單中的李貞秀可能成為首位陸配立委，但陸委會認為擔任公職不能有雙重國籍，問題是，依照憲法，兩方治權互不承認，只有註銷戶籍，哪有「放棄」國籍的問題？李貞秀也表示，她跟所有中華民國公民一樣，拿的是中華民國身分證、出入境唯一僅有中華民國護照，要申辦台胞證才能順利出入大陸。

這些事實，再對比羅文嘉說的：「希望天下相愛的人，無論是什麼宗教、什麼性別、身在何處，在自由的國度也好，在極權的社會也好，都能夠得到幸福。台灣是一個法治的社會，也是一個自由開放的社會，政府不會介入任何個人的情感選擇，也不會對他有特殊的待遇，法律程序怎麼規定，就依照規定的程序進行。」每一句聽來都無比諷刺。

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