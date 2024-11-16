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「盼留美好回憶」台港策進會辦巡迴講座 促港澳生留台發展

記者陳政錄／台北即時報導
「中華全國在台港澳大專學生聯合會」日前分別於北、中、南區舉辦幹部會議，陸委會港澳蒙藏處、台港策進會派員出席，與各校港澳學生社團幹部互動交流，圖為北區現場。（取材自台港策進會）
「中華全國在台港澳大專學生聯合會」日前分別於北、中、南區舉辦幹部會議，陸委會港澳蒙藏處、台港策進會派員出席，與各校港澳學生社團幹部互動交流，圖為北區現場。（取材自台港策進會）

為港澳生開創留台發展機遇，陸委會和台港策進會15日在中山大學舉辦「南區港澳生畢業留台評點制講座」，並於近日出席由「中華全國在台港澳大專學生聯合會」分別在北、中、南區舉辦的幹部會議。陸委會港澳蒙藏處官員表示，為促進產業與經濟發展，提升國家整體競爭力，政府積極育才、留才、攬才，而港澳生正是台灣產業發展及企業海外佈局所需延攬的人才。

據台港策進會，陸委會、台港策進會15日在中山大學舉辦「南區港澳生畢業留台評點制講座」，解說政策法規，邀請畢業校友分享求職經驗，鼓勵港澳生提升跨域職能，善用政府資源及媒合平台，做好銜接職涯準備。

台港策進會表示，為協助港澳生畢業後順利銜接就業市場，陸委會及策進會與北、中、南區大學院校合作，已辦理超過10場評點制講座，共吸引600餘位港澳生參加，本場講座為本年度最終場。

陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟說，為促進產業與經濟發展，提升國家整體競爭力，近年政府相關部會積極推動各項育才、留才、攬才政策，港澳生在台灣接受高教培育，熟悉台灣的語言、文化，同時具備海外成長經驗，正是產業發展及企業海外佈局所需延攬的人才。

魏淑娟表示，根據教育部及勞動部統計，今年1至9月運用評點制取得聘僱許可的港澳生有1,049人，較去年同期成長約13%，今年政府持續推出多項友善及便利措施，放寬專門性及技術性工作類型及內容、取消評點制配額人數上限、增加評點項目及配點等，有利港澳生投入就業市場。

會上，內政部移民署代表解說申請覓職居留、工作居留、定居相關注意事項，香港校友梁珮珊、嚴慧詩，和澳門校友洪浚傑等分享心路歷程，鼓勵學弟妹要「離開舒適圈、挑戰自我」，善加經營人際關係和注意各類證件申辦進度，避免因行政作業疏忽而逾期。

另，日前「中華全國在台港澳大專學生聯合會」分別於北、中、南區舉辦幹部會議，陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔偕台港策進會代表出席，與各校港澳學生社團幹部互動交流。勞動部勞動力發展署也派員出席，說明僑外生畢業留台就業政策及規定。

蔡孟潔說，希望港澳同學都能在台灣留下人生最美好的回憶，也期盼港澳同學留台發展、貢獻所學、實現自我、成就夢想。台港策進會表示，近年陸委會及策進會近年持續舉辦「港澳學生留台就業創業座談會」、「台港澳職涯啟航培訓營」、「港澳生畢業留台評點制講座」等系列活動，協助港澳同學留台發展。

大陸委員會及財團法人台港經濟文化合作策進會昨（15）日於中山大學舉辦「南區港澳生...
大陸委員會及財團法人台港經濟文化合作策進會昨（15）日於中山大學舉辦「南區港澳生畢業留台評點制講座」，由政府機關代表解說最新政策法規，並邀請畢業校友分享求職經驗。（取材自台港策進會）

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