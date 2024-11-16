台灣觸及2項標準 續列美匯率操縱觀察名單

美國財政部14日公布的貨幣報告，將台灣繼續列入匯率操縱觀察名單。(本報資料照片)

根據美國財政部 14日公布的貨幣 報告，並未有任何主要貿易夥伴操縱匯率 ，台灣、中國大陸、日本、南韓、新加坡、越南及德國則被列入匯率操縱觀察名單。

這份拜登政府最後一份貨幣半年報指出，在截至6月30日的一年中，沒有主要貿易夥伴符合須對其貨幣行為進行「強化分析」的全部三項標準。台、中、日、星、越、德等六個經濟體續留觀察名單，而上次報告列入觀察名單上的馬來西亞被剔除，南韓則因其龐大的經常帳順差及對美國巨額貿易順差而新入列。

美國判定的匯率操縱國須符合三項標準，包括對美國的貿易順差超過200億美元、經常帳順差超過國內生產毛額（GDP）的2%，及持續、單方面干預外匯市場而且年度內重複進行淨外匯購買金額超過GDP的2%。符合其中兩項就會列入觀察名單。

根據這份報告，台灣被續列觀察名單的原因是觸及其中兩項標準，包括對美貿易順差達570億美元以及經常帳順差占GDP比率為14.7％。

該報告指出，台灣央行對新台幣匯率制度「為管理浮動制」，原則上由市場力量決定，但有進行調節的彈性，以維持市場有序運作。並建議，台灣應密切監控非銀行金融部門的風險，包括外匯風險。

中國大陸被留在觀察名單上是因為對美貿易順差巨大，且其外匯政策缺乏透明度。美國財政部還再次呼籲中國大陸提高外匯干預行為的透明度。