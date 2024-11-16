新聞評論╱除了爭主席，藍營能從美大選學到什麼？

國民黨 明年改選主席，本月底先召開黨代表大會，最近因而浮現攻伐之聲，連退休多年的前立法院長王金平都被派系人物勸進。主要原因是，不少藍營人士將2028年奪回政權的希望放在台中市長盧秀燕身上，又擔心她目前無法兼顧市政及黨務，因此希望推出有能力整合全黨卻不爭逐大位的人出來領導。

這股暗潮，被媒體籠統稱為「反朱派」集結，指向內部對主席朱立倫的不信任，擔心他無法為黨候選人全力以赴。這樣的怨懟，對朱立倫或許有些不公；尤其，在民進黨極力打壓下，他領軍的2022地方大選成績相當亮眼。但無論如何，總統大選在提名紛爭中三連敗，確讓黨內同志無法釋懷。簡言之，藍營這些不安，集中反映了內部對2028年奪回政權的高度渴望，卻憂慮黨內無法作最好的準備，因而提前發作。從某個角度看，及早發動相關討論和部署，未嘗不是件好事。

藍營的憂慮，並非杞人憂天；若仔細觀察這次美國大選，其實可以得到不少啟發。美國民主黨 在總統和參眾兩院慘輸，最主要的原因，就是拜登太晚宣布退選，賀錦麗在倉促中被推出，她顯然沒有足夠的時間進入良好而成熟的準備。舉世都看到拜登的老邁失能，民主黨內卻無法察覺選民支持的鬆動，遲遲無人敢點破真相；對一個民主政黨而言，這難道不是一個嚴重的問題？

比對侯友宜 今年的敗選，其民進黨對手多年前早已定於一尊鎖定賴清德，侯友宜則出線遲遲，選民對他的認識也不是基於一個「國家領導者」形象，成為他的弱點。事實上，侯友宜的治國論述也和賀錦麗一樣，到最後一刻都未全然成形。更糟的是，朱立倫處理他和郭台銘的初選整合拖泥帶水，侯友宜長達數月陷於與郭台銘的拉扯，最後的「藍白合」談判又被柯文哲擺了一道。核心力量不足，談判結盟手腕太弱，都是藍營敗因。總之，國民黨必須把敲定人選的時間提前，以便黨內更從容地整合，合力打這場戰爭。

美國民主黨的慘敗，還有另一個重要因素，那就是它的論述與意識形態逐漸與社會脫節，太多的「進步價值」無法得到大眾認同，甚至造成黨內分歧。因此，即使面對川普這樣一個道德爭議極高的對手，賀錦麗極力強調多元族群、女性主義及墮胎權等訴求，仍無法吸引到足夠的婦女及少數族裔選票。原因是，拜登政府對以色列在加薩濫殺的縱容，使民主黨的民主和人權價值變得虛偽；而在亮麗數字底下為通膨及失業所苦的基層民眾，則需要不同思維的經濟政策為他們提供救贖。這點，川普「讓美國再度偉大」的政見，就顯得更具吸引力。

對國民黨來說，要贏回執政權，必須以一個長程競賽的眼光去做準備，而不能以下注押賭的心態去一搏徼幸。除了要全力培植人才同心以赴，更要提出黨的新論述，而不要耽溺在過去的執政榮光，要針對當前的形勢、當下的選民、眼前的追求提出凝聚人心的看法。這點，朱立倫做得太少。在失去政權12年後，藍營如果想以「重回舊日好時光」為訴求，恐怕註定要失敗。原因是，新一代選民的見識、信仰、記憶和價值，都與他們的父祖輩不同，從政者必須用選民能感應的語言和心情和他們對話。

作為資源缺乏的在野黨，國民黨必須積極揭弊，努力指出執政者的盲點，同時也要向民眾提供指引和解方。要贏回執政權，不只是要提出一個品德、能力俱佳的人選，也要拿出這個黨讓人民可信的態度！(轉載自聯合報社論)