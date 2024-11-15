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台灣民調：川普想收保護費 51%民眾不埋單

記者鄭媁／台北即時報導
美國總統當選人川普。(路透)
美國總統當選人川普。(路透)

美國總統當選人川普日前表示，台灣應支付美國防衛台灣的費用，其「保護費說」引發熱議。台灣民意基金會今公布民調指出，川普的保護費說，台灣民眾同意者38.7%、不同意者51.4%。不同意者比同意者多12個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，即便為防止中共犯台，台灣人多數不願買單川普的保護費說法，即便是為防止中共武力犯台。這暗示「保護費」問題，可能成為未來四年美台關係新變數，美台關係可能更好也可能變壞， 進一步牽動台灣內部政局及兩岸關係的演變。

台灣民意基金會今發表「川普欲向台灣收取保護費的民意反應」民調。數據結果顯示，38.7%同意，51.4％不同意，7.6%沒意見，2.3%不知道、拒答。

民調指出，從性別分析，男性公民中，有四成七同意「為防止中共武力犯台，台灣可以付費換取美國協防台灣」，也有四成七不同意；女性公民中則有三成一同意、五成六不同意。

針對「可以付費換取美國防衛台灣」，20歲到24歲受訪民眾，有六成四同意、三成三不同意；25歲到34歲，四成六同意、四成八不同意；35歲到44歲，四成一同意，四成九不同意；45歲到54歲，三成五同意、五成七不同意；55歲到64歲，三成三同意、六成三不同意；65歲及以上，三成二同意、四成九不同意。

從政黨傾向看，民調數據顯示，民進黨支持者有五成八同意、三成六不同意；國民黨支持者僅一成九同意、七成七不同意；民眾黨支持者則有四成四同意、五成三不同意；中性選民有三成同意、四成九不同意。

此次民調為台灣民意基金會委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析，訪問期間為11月11日到13日，對象以全國為範圍20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機30％。有效樣本1017人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3.07個百分點。

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