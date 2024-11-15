新聞評論／台灣砸錢軍購討好川普 賣乖不足、嚇阻不夠

立法院將審查明年度國防預算，對外採購海馬士(HIMARS)多管火箭等對美軍購編列705億元。(圖／美國國防部檔案照)

川普 勝選，美國內政外交將有大翻轉，海嘯前導波傳到各國。台灣未屬任何安全同盟，賴政府押寶人事也接連槓龜，只能藉外媒釋出5000億元對美軍購清單。報導稱，台灣「命懸一線」；副總統和國安會秘書長操盤，向川普表明「加強抵禦中國決心」。對比外長聲稱「美國再次偉大不能沒有台灣」，矛盾畢露。

這份軍購清單，堪稱近年最華麗，包括先進戰機、預警機、神盾艦與愛國者飛彈。在此之際，台積電 在華爾街則連日走跌。市場認為，這與美商務部加碼限制台積電出售高階晶片給大陸，乃至川普態度，皆有關係。

擴大軍購與台積電遭美收緊看管，預示台灣未來處境將更身不由己。這個對比也引發另一隱憂：鉅額軍購除對美展現防禦決心，能保住台積電和半導體產業鏈在台發展嗎？

對於軍購，總統府稱「目前沒有新階段討論」，顧立雄則說「國防部 沒提案」、「美方宣布前，我方向不公開」，但均未否認擴大採購意圖。面對解放軍威脅日切，台灣亟需加強建軍；但這張訂單卻無法滿足迫切需求，更像為博川普歡心埋單。

清單項目多屬大型載台，對照「不對稱作戰」訴求，並不符「分散與機動性強、小而精準」原則，兩者如何接軌？莫非川普上任後，台灣又要修改戰略走向？別忘記兩件事：美國對台軍售還有兩百多億美元的項目延遲交貨，而中共對台軍事威脅已往灰色地帶及區域拒止發展。新訂單和遲交訂單真能對應現實防禦需求？更何況，台方軍事專業人力還有很大缺口。

綠委陳冠廷批評，軍購應以實質防衛需求為先，而非展現決心或迎合特定政府。但綠營卻藉夢幻清單營造樂觀氛圍，加上川普國安團隊多為抗中鷹派，民進黨更大肆宣傳川普上台更有利抗中保台，卻忘了川普迄今只重視俄烏和中東戰爭，從未談及台海情勢。

4年多前政府也押錯寶。蔡英文因應拜登上台，將傳統的「全面防衛各階段衝突」建軍路線，配合華府換軌成發展「不對稱戰力」。當時美台商會批評，改走不對稱作戰將為解放軍提供更多破口，包含在台海周圍及空域的灰色地帶行動，以及封鎖空域海港等，台灣因應能力將嚴重退化。如今看來，不幸言中，賴政府似乎仍沒學到教訓。

川普用人屢有驚人之舉，但其效果有待觀察。例如他新近任命的國防部長，是由福斯新聞的主持人赫格塞斯出任，引發五角大廈震撼。赫格塞斯非軍事專家，曾在伊拉克及阿富汗服役，因被軍方認為太過激進而退役。如今由他擔任國防部長，美國軍方必有一番大洗牌，但他能否勝任尚難斷言。因此，台灣暫時保持觀望似較合宜；若急於表態，可能表錯情。

賴總統應認清兩件事：其一，愈多軍購和武裝，將讓半導體供應鏈加速離開台灣。今年以來，科技業上下游業者赴美投資，都是受地緣政治驅使。其二，台灣買愈多武器，等同大陸將採購更多美國農產品和美債。意即，鉅額軍購不只表忠，也是為自己標價，增加川普在美中交易的籌碼。價格連動效應讓大陸升高台海情勢，台方將面臨更大的備戰壓力。

《經濟學人》雜誌認為，川普重視交涉對象實力，恭維並無太大幫助。他在外交和貿易政策的核心觀念很難動搖，各國政府應更專注自身利益。賴政府須想想：川普在乎台灣的軍購，還是台積電？台灣要買多少武器，才能取悅川普？若軍購不足以解決台灣險境，人民想知道：總統可有另一條和平之路？(轉載自聯合報社論)