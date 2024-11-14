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曹興誠控告大陸國台辦恐嚇 朱鳳蓮回批：秋後的螞蚱

特派記者廖士鋒／北京報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午主持記者會，針對曹興誠控告國台辦，表示是一場「鬧劇」。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午主持記者會，針對曹興誠控告國台辦，表示是一場「鬧劇」。（記者廖士鋒／攝影）

聯電前董事長曹興誠日前到台北地院遞狀，自訴大陸國台辦主任宋濤、發言人陳斌華涉嫌違反「刑法」的恐嚇危害安全罪，作為國台辦將其列為「台獨頑固份子」的回應，而大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日上午對此回應指出，「台獨份子是秋後的螞蚱」，並表示大陸將「堅定不移維護國家統一和主權領土完整，堅決依法打擊一切台獨分裂份子及其分裂行徑」。

朱鳳蓮13日上午在記者會上，就曹興誠對國台辦主任宋濤、發言人陳斌華的控告表示，「曹興誠上演的種種鬧劇，恰恰是不打自招，充分暴露了其台獨本性和色厲內荏的窘態」。

朱鳳蓮強調，「台獨是絕路，台獨份子是秋後的螞蚱」，大陸將堅定不移維護國家統一和主權領土完整，堅決依法打擊一切台獨分裂份子及其分裂行徑。

問及身為前線發言人聽到這個消息第一反應？朱鳳蓮指出，曹興誠說對大陸方面依法對其謀獨行徑實施懲戒感到害怕，這恰恰充分暴露出他在懲獨法網之下的心驚膽寒，但他們恰恰證明我們依法懲治的正義之舉打到台獨分裂份子的「七寸」。至於個人如何看待？朱鳳蓮則表示，「正義之舉得道多助，坦坦蕩蕩。他們揚言反制只是一場鬧劇」。

此前，陳斌華於10月14日表示，經認真核查甄別兩岸民眾向國台辦徵集「台獨頑固份子」線索舉報郵箱舉報的線索資訊，決定「依法對沈伯洋、曹興誠和『黑熊學院』實施懲戒」。其中曹興誠被控「為『黑熊學院』從事分裂國家犯罪活動提供巨額資金支援，賣力鼓吹『以武拒統』、『全民皆兵』，還投資策動拍攝『台獨』題材影視劇，以各種方式灌輸『反中謀獨』的精神毒素」。

曹興誠被大陸禁止其與家屬進入大陸和香港、澳門，並限制曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，「絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利」。當時聯電回應，曹興誠先生在數十年前已從聯電退休，因此與聯電無關，「本公司無從評論」。

澳門 投資 退休

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