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陸強調九二共識 海基會董事長：應說清中華民國擺哪？

記者陳政錄／台北14日電
海基會董事長吳豊山月初上任，喊話大陸海協會，兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。（本報資料照片）
海基會董事長吳豊山月初上任，喊話大陸海協會，兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。（本報資料照片）

對於大陸國台辦重申，只要承認「九二共識」兩岸兩會就能恢復溝通協商的回應，海基會新任董事長吳豊山昨天表示，對岸如果要一直強調「九二共識」，那麼就應該公開說清楚，中華民國在所謂「九二共識」中擺放在哪一個位置。

本月初海基會改選出新任董事長，吳豊山當選後表示，兩岸分立、分治已75年，歷任總統防衛台灣和維護中華民國主權獨立的堅定立場始終如一，並喊話大陸海協會，兩會攜手「揮別柳暗，迎向花明」。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在昨天的記者會上回應說，大陸的態度是明確的、一貫的，只要承認「九二共識」兩岸兩會就能恢復溝通協商。她並提及自1945年抗日戰爭勝利至今的歷史，表示2016年以來民進黨否認「九二共識」，是造成兩岸政治僵局的癥結所在。

面對大陸國台辦的表態，吳豊山回應說，假如中華民國和中華人民共和國在1992年曾經達成「九二共識」，那麼中華民國在所謂「九二共識」中一定有個位置。

因此，吳豊山認為，對岸如果要一直強調「九二共識」，那麼就應該公開說清楚，中華民國在所謂「九二共識」中擺放在哪一個位置。

公開資料顯示，2016年5月21日，海協會官網刊登「海協會負責人就今後兩會授權協商和聯繫機制表明態度」，當中指出，我們在「九二共識」基礎上推動兩岸協商談判的主張和誠意不會改變。只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的政治基礎，兩會授權協商和聯繫機制就能得以維繫。

當時「海協會負責人」表示，兩會協商和聯繫機制是建立在「九二共識」共同政治基礎上的，是得到兩岸雙方正式授權的。2008年5月兩會通過函電確認「九二共識」這一基礎後，兩會聯繫往來與協商談判才得以恢復。八年來，兩會先後舉行11次會談，簽署23項協定，鞏固了共同政治基礎，增進了民眾利益福祉。

兩會 中華民國 華人

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