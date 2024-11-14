我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓市中心摩天大廈失火 濃煙衝上天際

福斯：川普將任命烏克蘭和平特使 傳信譽高、資深

新聞眼／對美軍購變大外宣 小心政治操作雙面刃

記者 李人岳
英媒報導台灣擬提出價值台幣4800億元的對美軍購清單，國防部長否認國防部提過這份清單，立委洪孟楷質疑是否來自更高層放消息。（本報資料照片）
英媒報導台灣擬提出價值台幣4800億元的對美軍購清單，國防部長否認國防部提過這份清單，立委洪孟楷質疑是否來自更高層放消息。（本報資料照片）

英國金融時報報導台灣研擬提出價值台幣4800億元的對美軍購清單，以向即將上台的川普政府展現自我防衛的決心，但國防部長顧立雄13日在立法院否認國防部提過這份清單，讓外界看不懂府院國安團隊究竟演哪一齣？

立委洪孟楷說，台灣三大報不約而同以頭版刊載此事，絕非只是因外媒報導，而是也掌握權威消息來源，如果連顧立雄都否認消息出自國防部，那顯然是來自更高層。對應顧立雄的態度又是一種兩面手法操作，一方面對外放話、輸誠，另方面兼試水溫。

軍事專家揭仲則直言，目前仍是拜登政府執政，被點名的F-35、E-2D和神盾艦等確實都是過去幾年曾遭拜登政府否決的項目，如今當著舊政府的面前向新政府許願，不啻是給還在執政的民主黨難堪，難怪顧立雄與國防部在檯面上堅決不承認有這份清單。

然而，此事也讓外界質疑民進黨政府透過外媒放話的操作手法，難道國安團隊至今仍未與川普接班團隊建立核心暢通的溝通管道，才必須透過媒體公開製造輿論、傳遞訊息？

外界更不免擔憂，對美武器採購是賣方市場，150億美元等於是自掀底牌，向「川普企業」自曝台方至少有多少銀彈，一旦上了談判桌，究竟會再增加多少花費？對台灣財政負擔、建軍備戰需求究竟是不是好現象？

「川普海嘯」即將來襲，世界各國面對明年1月以後的國際新局勢都戰戰兢兢。這則軍購新聞，至少讓外界有三大疑問：到底是誰放話？軍購清單只是許願清單？對美軍購變大外宣？民進黨政府慣用的「出口轉內銷」政治操作手法，究竟有助益或反成阻力，全民都要戒慎以對。

國防部 川普 拜登

上一則

因應川普新政 台央行總裁建議擴大對美採購

下一則

表達無聲抗議？柯文哲棄抗告後剃光頭 新造型應訊

延伸閱讀

台灣軍購變大外宣 小心政治操作雙面刃

台灣軍購變大外宣 小心政治操作雙面刃
拜登白宮見川普喊「歡迎回來」 密談2小時

拜登白宮見川普喊「歡迎回來」 密談2小時
美官員：拜登16日會習近平 將關切中國對台軍演破壞現狀

美官員：拜登16日會習近平 將關切中國對台軍演破壞現狀
川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

川普凱旋返華府 笑稱「不會再選了」馬斯克陪同

熱門新聞

媒體人璩美鳳指柯文哲在總統大選期間曾對她性騷擾。(本報資料照片)

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

2024-11-11 21:45
川普在大選中大獲全勝，在全球無遠佛屆的影響力也無限加大。（路透）

川普對台有定見？他分析：台積被打趴 只能看中國再偉大

2024-11-10 20:40
媒體人璩美鳳(中)舉行記者會說明柯文哲對她性騷，並出示LINE的對話紀錄。記者毛昱棋/攝影

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 LINE不堪內容曝光

2024-11-12 12:54
嘉義高中運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼在社群網站threads，女教師穿迷你短裙帶學生跳舞，身材姣好、露出細白長腿，畫面引發網友暴動。(記者魯永明／翻攝)

台灣美女高中師長腿短裙 運動會上跳三振舞成嬌點

2024-11-08 19:20
總統當選人川普。(美聯社)

2016年川蔡通上話 CNN分析為何賴清德低調賀川普當選

2024-11-08 19:34
國民黨立委王鴻薇接獲爆料照片，指行政院政務委員陳時中(右一)被拍到與香肩美女比肩而出，但後來證實是烏龍爆料。(圖／王鴻薇辦公室提供)

被拍與陳時中比肩而出 美女醫師原來是她

2024-11-12 11:55

超人氣

更多 >
「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿

「自以為是聯合總統」 馬斯克僭越引不滿
華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭

華人走線客數萬美金藏沙漠 狂風吹走嚎啕大哭
態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首

態度咄咄逼人 好市多內手機推銷員被列討厭排行榜首
南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

南加華男欠款8萬 殘忍殺害華人債主夫婦 拋屍沙漠

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼

川普提名眾議員蓋茨為司法部長 共和黨同僚翻白眼